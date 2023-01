Cảnh phim bạo lực học đường man rợ có thật

TPO - Nhiều khán giả bị khiếp sợ sau khi xem cảnh nhân vật Moon Dong Eun trong phim mới của Song Hye Kyo bị bạn học bắt nạt tập thể. Đáng sốc hơn, phân cảnh này dựa trên sự kiện có thật.

Trong bộ phim truyền hình The Glory lên sóng ngày 30/12/2022, nguyên nhân nhân vật chính Moon Dong Eun (do Song Hye Kyo và Jung Ji So thủ vai) coi báo thù là lẽ sống bắt nguồn từ quá khứ bị bạn học trong trường trung học bạo hành tàn nhẫn.

Không chỉ bị đánh đập, khủng bố tinh thần đơn thuần, nhóm bạn học bất hảo, gồm Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon và Shin Ye Eun), Jeon Je Joon (Park Sung Hoon và Song Byung Keun), Lee Sa Ra (Kim Hieaora và Bae Kang Hee), Choi Hye Jung (Cha Joo Young và Song Ji Woo) và Son Myung Ho (Kim Gun Woo và Seo Woo Hyun), dùng máy làm tóc điện kẹp lên cánh tay trần của Moon Dong Eun trẻ, gây ra những vết bỏng ghê rợn không bao giờ lành được.

Sau khi lên sóng, phân cảnh này gây tranh luận trên mạng xã hội. Không chỉ ca ngợi kỹ năng diễn xuất của nhóm diễn viên trẻ, đa số cư dân mạng bị sốc trước mức độ tàn khốc của cảnh quay. Càng chấn động hơn khi cảnh bắt nạt này không phải do biên kịch tự nghĩ ra mà dựa trên sự kiện có thật xảy ra năm 2006.

Theo AllKpop, vào thời điểm đó, nữ sinh J của trường nữ sinh trung học ở thành phố Cheongju, tỉnh Chungcheong Bắc, Hàn Quốc, thường xuyên bị một nhóm bạn học, do K cầm đầu, hành hung. Một ngày nọ, K đốt cánh tay J bằng máy ép tóc, dùng kẹp tóc cào vào ngực J và cướp tiền của J vì cô đến muộn lúc K yêu cầu. May mắn hơn Moon Dong Eun, J nhận được sự bảo vệ từ nhà chức trách thành phố. K bị bắt sau đó.

Cư dân mạng phản hồi: “Thật sự kinh khủng nếu cảnh đó xảy ra trong đời thực”, “Ngày nay, vấn nạn bạo lực học đường thậm chí còn đáng sợ hơn”, “Tôi rất sốc vì cảnh bắt nạt dựa trên sự kiện có thật”, “Tôi thực sự không hiểu tâm lý của những kẻ bắt nạt người khác, chưa kể họ mới chỉ là những đứa trẻ”, “Tôi không ngạc nhiên trước những hành động quá khích được lấy cảm hứng từ các sự kiện thực tế trong cuộc sống. Cách đây vài năm, báo chí đưa tin một số nữ sinh hành hung bạn học. Nạn nhân bị đánh gần chết. Thực trạng đó có thật và là vấn nạn khủng khiếp. Thật đáng buồn”...

Phim mới về đề tài báo thù của Song Hye Kyo nhận được phản hồi tích cực từ người xem, dẫn đầu về lượt người xem tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Tuy nhiên, không ít người khó chịu khi nhà sản xuất quyết định chia bộ phim thành 2 phần. 8 tập đầu của phần 1 phát sóng ngày 30/12/2022. Phần 1 kết thúc khi nữ chính bắt đầu thực hiện kế hoạch mà cô dày công chuẩn bị suốt 10 năm để hủy hoại những kẻ bắt nạt cô trong quá khứ. Khán giả phải chờ đến tháng 3 mới biết được kết cục của những nhân vật trong phim.

Một bộ phận khán giả khuyên những người khác không xem phim để tránh cảm giác bực bội vì bị cắt ngang cảm xúc giữa chừng. Trên các diễn đàn, người dùng mạng bình luận: “Tôi dành cả đêm xem phần 1 nhưng có cảm giác như mới chỉ xem trailer. Điều đó khiến tôi phát điên”, “Tôi sắp ngạt thở vì chờ đợi”, “Họ có thực sự cần phải kéo dài thành 2 phần không”...

Theo AllKpop, lý do Netflix quyết định chia The Glory thành hai phần vì muốn ngăn người xem hủy đăng ký gọi xem phim trực tuyến. Do sự cạnh tranh trên thị trường phát trực tuyến ngày càng khốc liệt, số lượng người đăng ký nền tảng này giảm mạnh trên toàn thế giới, với 200.000 lượt trong quý đầu tiên của năm 2022 và hơn 2 triệu người ở quý thứ hai. Hãng dường như giữ chân người xem bằng cách phát hành loạt phim theo từng đợt.

Tú Oanh