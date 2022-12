Tin hẹn hò của Song Joong Ki gây bất lợi cho Song Hye Kyo

TPO - Truyền thông Hàn Quốc nhận định việc Song Joong Ki công khai hẹn hò mỹ nhân Anh gây ảnh hưởng không tốt đến kế hoạch tái xuất màn ảnh nhỏ của Song Hye Kyo.

Một trong những tin tức “hot” nhất showbiz Hàn Quốc hiện nay là Song Joong Ki công khai chuyện đang hẹn hò với mỹ nhân Anh. Bên cạnh chuyện tình yêu mới, khán giả cũng hướng sự chú ý về vợ cũ của tài tử sinh năm 1985, Song Hye Kyo. Không rõ trùng hợp hay cố ý, tin Song Joong Ki có “mùa xuân mới” được tung ra vào đúng thời điểm mỹ nhân 41 tuổi đang rục rịch tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim đề tài báo thù The Glory.

Thực tế cho thấy sự trở lại của “Nữ thần mặt mộc xứ Hàn” hoàn toàn bị lu mờ trước chồng cũ. Song Joong Ki và bạn gái trở thành chủ đề được báo chí Hàn Quốc khai thác dày đặc và nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng hơn.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 29/12, Netflix tiết lộ với Star Today Song Hye Kyo và dàn diễn viên The Glory không thực hiện bất kỳ cuộc phỏng vấn nào trước khi bộ phim ra mắt.

Điều này được đánh giá là bất thường vì tổ chức giao lưu giữa truyền thông và diễn viên là cách thức quảng bá phim phổ biến ở xứ kim chi. Nhiều đồn đoán cho rằng kế hoạch quảng bá The Glory bị ảnh hưởng bởi tin tức hẹn hò của Song Joong Ki. Một số nhận định có thể nhà sản xuất ra quyết định này để ngăn chặn khả năng Song Hye Kyo bị hỏi những câu liên quan đến đời tư trong các cuộc phỏng vấn.

Trước phản ứng của dư luận, Netflix khẳng định quyết định của công ty không liên quan đến diễn viên. Hãng giải thích nguyên nhân chủ yếu vì The Glory có hai phần.

“Phần 2 của The Glory dự kiến ra mắt vào tháng 3 năm sau, vì vậy chúng tôi dự định chuẩn bị không gian cho những cuộc trò chuyện sâu sắc hơn sau khi phần thứ hai được phát hành”, Netflix giải thích, nhấn mạnh thêm từng có trường hợp tương tự.

The Glory kể về một phụ nữ có tâm hồn chằng chịt vết sẹo vì bạo lực thời thơ ấu và sẵn sàng mạo hiểm mạng sống để lên kế hoạch trả thù những kẻ hãm hại cô. Phần một lên sóng vào ngày 30/12.

Trước khi bị ảnh hưởng bởi chuyện tình ái của chồng cũ, Song Hye Kyo cũng gặp một số rắc rối liên quan đến phim. Trong buổi họp báo ra mắt phim ngày 20/12, người đẹp Hậu duệ mặt trời bị cộng đồng mạng đem ra bàn luận. Nhiều ý kiến chê Song Hye Kyo đang già đi, bắt đầu lộ rõ dấu hiệu lão hóa và nhan sắc ngày một đi xuống.

Sau đó, hình ảnh và video tuyên truyền cho The Glory của Song Hye Kyo bỗng dưng biến mất. Một bộ phận cư dân mạng tố phía Song Hye Kyo lạm quyền, ra yêu sách buộc đoàn phim gỡ bỏ hình ảnh và video do không được đẹp như ý muốn. Về vấn đề này, đại diện đơn vị sản xuất bênh vực nữ diễn viên 8X. Họ cho biết nguyên nhân xóa do lộ hình ảnh trong phim trước khi phát hành.

Đại diện của Song Hye Kyo không bình luận về những ồn ào trên.

Tú Oanh