Song Hye Kyo bị chê trong phim mới ngập cảnh 18+

TPO - Hành trình báo thù của Moon Dong Eun (Song Hye Kyo thủ vai), khai thác góc tối về học đường trong “The Glory” kịch tính trong phần mở màn. Vai diễn mới của Song Hye Kyo được kỳ vọng vực lại sự nghiệp phim ảnh của cô sau nhiều dự án mờ nhạt.

Ngày 30/12, The Glory (tạm dịch: Vinh quang trong thù hận) do Song Hye Kyo đóng chính đã ra mắt toàn bộ 8 tập phần 1. Phim được kỳ vọng là “bom tấn truyền hình” dịp cuối năm và vực lại sự nghiệp phim ảnh của minh tinh sau nhiều dự án không mấy thành công những năm gần đây.

Vốn được dán nhãn 18+, bộ phim có nhiều cảnh nóng, bạo lực nhạy cảm. Ngay từ tập đầu, khán giả phải đỏ mặt vì nhân vật nữ phản diện Park Yeon Jin thời trung học cùng các thành phần bất hảo cố tình phá đám buổi lễ của những người theo đạo bằng cách không mặc áo ngực. Không những thế, nhân vật này có quan hệ bất chính với người đàn ông khác ngay trước thềm đám cưới của mình.

Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon đóng) chính là kẻ từng cầm đầu nhóm bạn bạo lực học đường Moon Dong Eun (Song Hye Kyo thủ vai) thời trung học. Suốt thời đó, Dong Eun bị nhóm bạn nhà giàu coi như thú vui tiêu khiển, vô tư hành hạ đánh đập. Chúng dùng tay và chân của cô để thử độ nóng của máy ép tóc. Moon Dong Eun lớn lên với nỗi ám ảnh và vết sẹo chằng chịt khắp cơ thể.

Sau nhiều năm, Moon Dong Eun trưởng thành và lên kế hoạch báo thù những kẻ huỷ hoại cô. Cô bắt đầu hành trình bằng cách làm giáo viên chủ nhiệm lớp con của kẻ hãm hại mình năm xưa và quyết khiến kẻ thù sống trong sợ hãi trước khi mất đi tất cả.

Nhân vật Moon Dong Eun thời trung học do diễn viên trẻ đóng, tuy nhiên, giai đoạn sinh viên năm 22 tuổi, Song Hye Kyo đảm nhận vài phân cảnh. Các ý kiến cho rằng dù là cảnh phim ngắn nhưng nữ diễn viên 41 tuổi không hề phù hợp với hình tượng sinh viên. Một số còn so sánh cô với chồng cũ Song Joong Ki khi tài tử đóng học sinh cấp 3 trong Cậu Út Nhà Tài Phiệt nhưng vẫn được đánh giá cao vì ngoại hình trẻ trung, không quá chênh lệch.

Dù vậy, không ít bình luận bênh vực Song Hye Kyo khi cho rằng nhân vật Dong Eun già trước tuổi vì trải qua chuyện bất hạnh trong cuộc sống, hơn thế đây cũng chỉ là phân cảnh ngắn để dẫn chuyện đến Moon Dong Eun phiên bản cận kề 40 với nhiều phẫn uất và tham vọng báo thù.

Kể từ sau dự án Gặp gỡ (Encounter) và Bây giờ chúng ta chia tay (Now We Are Breaking Up), Song Hye Kyo bị chê nhàm chán, lặp lại trong diễn xuất, Moon Dong Eun hứa hẹn là nhân vật đánh dấu sự lột xác táo bạo trong sự nghiệp của mỹ nhân họ Song.