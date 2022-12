Mỹ nhân Hàn vào top đẹp nhất thế giới xăm khắp cơ thể

TPO - Nana chưa từng rời khỏi bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler. Người đẹp 31 tuổi ghi dấu ấn trong nhiều lĩnh vực, từ thời trang, ca hát đến diễn xuất. Năm 2022, Nana bất ngờ xăm khắp cơ thể khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng.

Bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2022 do TC Candler công bố không có quá nhiều khác biệt khi đều là những cái tên quen thuộc góp mặt, nhất là top 10. Nana (cựu thành viên nhóm After School) xếp ở vị trí thứ 9 trong năm nay. Nữ thần tượng từng hai năm liên tiếp 2014, 2015 đứng đầu bảng xếp hạng và thường xuyên được gọi tên trong nhiều bảng xếp hạng nhan sắc.

Nhiều khán giả cho rằng Nana là cái tên không quá nổi bật nếu so về độ nổi tiếng trong top 10, song dung mạo sắc sảo của cô là điều khó có thể phủ nhận. Nana tự hào về danh hiệu “gương mặt đẹp nhất thế giới”, cô thậm chí còn in standee khổ lớn hình bản thân khi tham gia game show truyền hình.

Cô cao 1,71 m, được khen đẹp như búp bê Barbie. Báo chí Hàn Quốc miêu tả Nana có đường nét sắc sảo, đôi mắt hút hồn, mũi cao thẳng, hợp tiêu chuẩn quốc tế.

Thời mới bước vào nghề, cô giành giải 4 trong cuộc thi người mẫu Asia Pacific Super Model Contest. Sau đó, Nana trở thành thần tượng nhóm nhạc nữ After School. Cô là một trong những thành viên được chú ý nhất và tham gia nhóm nhỏ Orange Caramel, có nhiều ca khúc độc đáo như Aing, Bangkok City và Catallena.

Giã từ sự nghiệp ca sĩ thần tượng, Nana thể hiện tài năng diễn xuất qua nhiều tác phẩm như The Good Wife (2016), Justice, Vòng xoáy lừa đảo,Kill it, Into the Ring… Diễn xuất của cô không quá nổi bật nhưng được nhận định có sự cố gắng, biết thay đổi bản thân.

Không chỉ thành công ở nghiệp diễn lẫn sân khấu, Nana còn là người mẫu “đắt khách” của các thương hiệu nổi tiếng. Dẫu vậy, tên tuổi của mỹ nhân sinh năm 1991 vẫn khá mờ nhạt.

Danh hiệu “gương mặt đẹp nhất thế giới” mang đến cho Nana sự chú ý tích cực lẫn tiêu cực. Nhiều ý kiến cho rằng nhan sắc của cô không xứng khi đặt cạnh quốc bảo nhan sắc của Hàn Quốc như Kim Tae Hee, Son Ye Jin, Song Hye Kyo… Thời điểm đó, Nana vướng lùm xùm phẫu thuật thẩm mỹ. Nhiều hình ảnh trong quá khứ của cô bị “đào” lại khiến nhiều người bất ngờ vì khác biệt.

Nana chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Newsen rằng cô mệt mỏi, nhiều lần khóc thầm mỗi khi đọc bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Diễn viên khẳng định không mua danh hiệu, mọi thứ tự nhiên đến và không hiểu vì sao mình trở thành mục tiêu để mạt sát, chế giễu.

Năm 2022, Nana có sự thay đổi ngoạn mục về ngoại hình khi công khai hình xăm trên cơ thể. Tại buổi họp báo cho bộ phim Confession, người đẹp để lộ hình xăm kéo dài từ vai xuống mắt cá chân. Đa số là các hình mạng nhện, hoa, lá…

Hành động này khiến Nana một lần nữa hứng chịu chỉ trích. Một bộ phận khán giả cho rằng, Nana đang tự bó hẹp con đường diễn xuất của mình bởi hình xăm không được phép xuất hiện trên truyền hình Hàn Quốc, các vai diễn sau này cũng bị hạn chế.

Trước những tranh cãi, Nana xác nhận hình xăm khắp cơ thể của cô đều là thật. Nữ thần tượng cho biết cô đã cân nhắc kỹ lưỡng và tự lựa chọn hình xăm. “Đây là những mẫu xăm tôi muốn có từ lâu. Trong tương lai, nếu có cơ hội, tôi muốn chia sẻ điều này với người hâm mộ vì sao tôi chọn chúng. Nhưng tôi không chắc liệu ngày đó có đến không nữa”, Nana bộc bạch.