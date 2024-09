Cảnh hôn nóng bỏng gây sốt

TPO - Hình ảnh hậu trường tiết lộ nữ diễn viên Jung So Min bị bối rối khi thực hiện cảnh hôn với Jung Hae In trong “Love Next Door”.

Love Next Door(tựa Việt: Con trai bạn mẹ) là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc gây sốt thời điểm hiện tại. Phim nằm trong top xem nhiều trên Netflix tại nhiều quốc gia, trong đó dẫn đầu ở Việt Nam. Khai thác chủ đề tình yêu đô thị hiện đại, phim xoay quanh mối quan hệ thanh mai trúc mã giữa Seung Hye (Jung Hae In) và Seok Ryu (Jung So Min). Vì mẹ cả hai là bạn thân, Seok Ryu và Seung Hyo chơi với nhau từ nhỏ. Tuy nhiên, khi lớn lên, mỗi người đều có cuộc sống riêng và xa cách nhiều năm. Ở tuổi 34, Seok Ryu bất ngờ nghỉ việc, hủy hôn ở Mỹ để trở về Hàn Quốc sống cùng gia đình. Quyết định này mở ra cơ hội cho nữ chính tìm thấy tình yêu của đời mình là anh hàng xóm Seung Hyo. Yếu tố hàng đầu giúp Love Next Door thu hút người xem là phản ứng hóa học tuyệt vời của cặp đôi chính. Trong tập mới nhất (tập 12) phát sóng vào tối 22/9, chuyện tình giữa Seok Ryu và Seung Hyo lên đến cao trào khi hóa giải hiểu lầm về người yêu cũ, đồng thời có nhiều thời gian riêng tư dành cho nhau hơn. Tập phim khép lại bằng cảnh hôn nồng cháy của nam nữ chính trong phòng ngủ. Phân cảnh này khiến mạng xã hội bùng nổ. Bỏ qua lời thoại bị đánh giá hơi ngớ ngẩn, trẻ con so với độ tuổi U40 của nhân vật, màn khóa môi dài hơi khiến người hâm mộ phấn khích. Họ khen ngợi biên kịch vì biết chiều lòng người xem, tạo nhiều cảm xúc rung động. Không chỉ cảnh hôn chính thức, video hậu trường cũng được chia sẻ nhiều trên X. Khác với bầu không khí lãng mạn trong phim, hai diễn viên trải qua nhiều cung bậc cảm xúc hơn lúc quay. Lúc chuyển cảnh từ đứng sang nằm, Jung Hae In và Jung So Min bị vấp ngã khiến cả hai bật cười. Họ cũng vui vẻ thảo luận với đạo diễn để làm sao có được cú ngã hoàn hảo nhất. Trong một cảnh hậu trường khác, Jung So Min cười ngượng ngùng khi hôn Jung Hae In. Khán giả cho rằng người đẹp sinh năm 1989 bị bối rối vì quá thân mật với bạn diễn. Dẫu vậy, hai ngôi sao xứ củ sâm vẫn chuyên nghiệp hoàn thành các yêu cầu của đạo diễn. Kết thúc nụ hôn dài, họ trao nhau cái bắt tay thật chặt. Cư dân mạng bình luận: "Tôi là fan của So Min trong hơn một thập kỷ và đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy bối rối đến vậy trong một cảnh hôn. Cô ấy cười giữa nụ hôn, bảo anh ấy làm chậm lại, vùi đầu vào ngực anh ấy và đỏ mặt. Cô gái, cô là ai thế", "Nụ hôn của cô ấy dường như bớt mãnh liệt đi, có lẽ cô ấy ngại ngùng", "Cô ấy xấu hổ. Cô ấy tự động tựa đầu vào vai anh ấy để bình tĩnh lại, rồi chọn cách trốn trong vòng tay anh ấy. Mức độ thoải mái giữa hai người thật hiếm có"… Sự ăn ý giữa Jung Hae In và Jung So Min khiến không ít người hâm mộ tích cực gán ghép họ ngoài đời thực. Trong buổi phỏng vấn trước đó, Jung Hae In khen ngợi So Min là người hoạt bát, nổi bật và luôn biết cách kết nối mọi người. Theo tài tử sinh năm 1988, bạn diễn nữ hướng dẫn anh nhiều giúp anh cảm thấy thoải mái và tin tưởng vào cô. Về tin đồn "phim giả, tình thật", Jun Hae In chia sẻ: "Tôi đoán phản ứng hóa học của chúng tôi tốt đến mức mọi người nghĩ theo cách đó. Không chỉ trong phim, mà trong các video quảng cáo và clip hậu trường, mọi người đều nói chúng tôi trông thật hợp nhau. Còn về chuyện hẹn hò ngoài đời thực, tôi xin phép không bình luận gì". Tú Oanh