Cần Thơ: Phát hiện gần 2 tạ thịt trâu, bò đông lạnh nhập lậu

TPO - Lực lượng chức năng TP Cần Thơ vừa kiểm tra đột xuất, phát hiện tại một điểm kinh doanh đang bày bán gần 2 tạ thịt gia súc đông lạnh gồm nạm trâu, đùi trâu Ấn Độ, dẻ sườn bò Mỹ… không có nhãn phụ, không có đơn vị nhập khẩu.

Cụ thể, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3 thuộc Cục QLTT TP Cần Thơ phối hợp Đội 03 Phòng Cảnh sát môi trường Công an thành phố cùng Công an phường An Khánh tiến hành kiểm tra đột xuất đối với điểm kinh doanh thực phẩm đông lạnh tại khu vực 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, do bà T.N.Q làm chủ.

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện tại điểm kinh doanh này đang bày bán hàng hóa là thực phẩm với số lượng khoảng 180 kg thịt gia súc đông lạnh gồm nạm trâu, đùi trâu Ấn Độ, dẻ sườn bò Mỹ…

Số hàng hóa này có xuất xứ nước ngoài được bao gói sẵn nhưng không có nhãn phụ, không có đơn vị nhập khẩu.

Chủ địa điểm kinh doanh trình bày, đã hoạt động hơn một tháng nhưng không thực hiện đăng ký kinh doanh; hàng hóa mua trôi nổi, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp đối với tất cả hàng hóa mà đoàn kiểm tra yêu cầu.

Đoàn kiểm tra đã niêm phong toàn bộ hàng hóa thịt đông lạnh nhập lậu nêu trên, lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà T.N.Q và tiến hành xử lý theo quy định.

Cục QLTT TP Cần Thơ cho biết, sẽ chỉ đạo các Đội QLTT tiếp tục kiểm tra, kiểm soát thị trường kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm; không để thực phẩm không đảm bảo an toàn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu lưu thông trên thị trường…