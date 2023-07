Căn hộ sở hữu tầm nhìn đa tầng và hệ tiện ích đa trải nghiệm tại Glory Heights được săn đón

Sở hữu tầm nhìn đa tầng cùng hệ tiện ích đa trải nghiệm hiếm có trên thị trường, những căn hộ phiên bản giới hạn tại hai tòa tháp GH1 và GH6 thuộc dự án Glory Heights đang “chiếm sóng” tại các sàn giao dịch bất động sản phía Nam.

Tầm nhìn đa tầng ôm trọn bộ tứ “siêu view”

Được ví như tòa tháp “hoa hậu” của dự án Glory Heights (Vinhomes Grand Park, TP. Thủ Đức), GH1 và GH6 sở hữu tầm view đa tầng độc bản, ôm trọn bộ tứ “siêu view”. Cư dân ở tầng thấp và tầng trung sở hữu đặc quyền ngắm nhìn ra tầm view hiện đại, đẳng cấp của quảng trường Golden Eagle với biểu tượng chim đại bàng khổng lồ đang sải cánh, cùng TTTM Vincom Mega Mall - Life Design Mall lớn hàng đầu miền Nam được thiết kế từ cảm hứng viên kim cương xanh quý giá, trau chuốt trong từng từng đường nét nghệ thuật. Các cư dân ở tầng cao thì được thưởng lãm góc trời tràn ngập mảng xanh của công viên trung tâm 36ha và sông Đồng Nai rộng lớn mỗi ngày.

Vị trí độc tôn cùng tầm nhìn hiếm có của hai tòa tháp “hoa hậu” tại Glory Heights nói chung có nhiều điểm tương đồng với The Landmark của Vinhomes Central Park (TP. HCM) được kỳ vọng sẽ kiến tạo nhiều “kỷ lục” bán hàng trong tương lai. Theo đó, The Landmark đã không ngừng gia tăng giá trị kể từ khi ra mắt cho đến hiện tại, với tầm nhìn sông Sài Gòn thơ mộng, công viên trung tâm 14ha, tòa nhà biểu tượng The Landmark 81

Glory Heights nằm ở vị trí vàng giữa tâm điểm đại đô thị Vinhomes Grand Park khi tọa lạc trên mặt tiền trục đại lộ Rodeo được lấy cảm hứng từ con phố mua sắm dành cho giới nhà giàu tại trung tâm Beverly Hills (California, Mỹ). Có thể thấy, chỉ tính riêng những đặc quyền về vị trí và tầm nhìn trong phạm vi đại đô thị Vinhomes Grand Park, các căn hộ GH1 và GH6 tại Glory Heights đã hội tủ đầy đủ các yếu tố để gia tăng giá trị và sinh lời. Chưa kể, dự án kế cận và kết nối với đường vành đai 3 cùng những tuyến đường huyết mạch quan trọng giữa TP. HCM và các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, hứa hẹn bảo toàn tiềm năng tăng trưởng bền vững khi các tuyến đường huyết mạch này đi vào hoạt động.

Hệ tiện ích đa trải nghiệm mở ra cuộc sống thời thượng

Dự án được đầu tư đến từng chi tiết vào hệ tiện ích đa trải nghiệm của hai tòa tháp GH1 và GH6, nhằm mang đến cuộc sống hiện đại và trọn vẹn, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa được tận hưởng tất cả mọi dịch vụ và trải nghiệm chỉ trong vài bước chân. Theo đó, GH1 và GH6 sở hữu đến 3 lớp tiện ích, nổi bật so với các tòa tháp còn lại trong dự án.

Lớp thứ nhất là tiện ích nội tòa đẳng cấp với bể sục Jacuzzi, phòng xông hơi riêng, giúp cư dân thuận tiện chăm sóc sức khoẻ, thư giãn mỗi ngày; hay phòng karaoke gia đình ngay trong tòa tháp GH6, kế bên tòa tháp GH1 mang đến những phút giây kết nối vui vẻ giữa cuộc sống nhiều bộn bề.

Tiếp đó là tiện ích nội khu hai tòa tháp với hồ bơi có diện tích lên đến 845m2 lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của thành phố biển Malibu nổi tiếng, suối bậc cảnh quan Dreamy, vườn cọ nhiệt đới San Marino, sân cỏ đa năng, sân yoga, sân gym ngoài trời. Các cư dân nhí tại đây còn sở hữu riêng cho mình công viên khủng long Jura Park, để vui chơi, khám phá với những trải nghiệm hấp dẫn và kỳ thú.

Lớp tiện ích thứ ba phải kể đến là hệ tiện ích chung của đại đô thị Vinhomes Grand Park bao gồm công viên trung tâm 36ha; quảng trường Golden Eagle – nơi vui chơi, giải trí của các gia đình với hồ nước rộng 2.000m2, đồi Beverly, vườn cọ, hàng chà là, điểm ngắm cảnh trên đồi, điểm phun nước nghệ thuật, thác nước tầng. Đặc biệt, các cư dân tại Glory Heights còn được chăm sóc đủ đầy từ sức khỏe, trí thức đến tinh thần với bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec phục vụ việc thăm khám, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao; hệ thống trường học liên cấp Vinschool, trường Brighton College Anh Quốc, Trạm Depot Vinbus,…

Có thể thấy, hệ tiện ích đa dạng và đẳng cấp được bố trí nhiều tầng lớp trong từng bước chân cư dân kết hợp cùng những giá trị tiềm năng đến từ vị trí và tầm nhìn đã giúp 2 tòa tháp căn hộ GH1 và GH6 tại Glory Heights nhanh chóng “thăng hạng” trở thành không gian sống thời thượng hàng đầu dành riêng cho đối tượng khách hàng tinh hoa, thành đạt.

Hiện nay, Glory Heights chính thức “trình làng” bộ tứ chính sách, phá vỡ mọi kỷ lục cho “Bộ đôi hoa hậu” GH1 – GH6. Chính sách bán hàng được áp dụng tại thời điểm công bố theo thông tin của chủ đầu tư và ngân hàng Phương án: Khách hàng mua căn hộ thanh toán theo tiến độ bằng vốn tự có - Chính sách 1: Thanh toán thảnh thơi, 2 năm nhận nhà. Bình quân ~1,5% GTCH/tháng. - Chính sách 2: Thanh toán thảnh thơi, 4 năm nhận nhà. Bình quân ~0,8% GTCH/tháng. Phương án: Khách hàng vay vốn Ngân hàng - Chính sách 3: Nhận nhà trước, thanh toán sau. Hỗ trợ lãi suất 0% lên tới tới 2 năm. - Chính sách 4: Bom tấn phá bỏ mọi giới hạn, không lo lãi suất tới 8 năm.