Cận cảnh Hyundai Accent 2024 vừa trình làng thị trường Việt Nam

TPO - Hyundai Accent thế hệ mới vừa ra mắt thị trường Việt Nam với giá bán từ 439 triệu đồng, hứa hẹn sẽ tạo động lực để giúp mẫu sedan tiếp tục dẫn đầu phân khúc.

Chiều 30/5, Liên doanh Hyundai Thành Công (TC Motor) chính thức giới thiệu mẫu sedan Accent thế hệ mới tại thị trường Việt Nam với 4 phiên bản gồm MT, AT, AT Đặc biệt và AT cao cấp. Giá bán lần lượt được công bố là 439-489-529-569 triệu đồng.

So với thế hệ trước, Accent thế hệ mới dài hơn 95mm, rộng hơn 36mm, cao hơn 15mm. Cụ thể, xe sở hữu kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt 4.535 x 1.765 x 1.485 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.670mm, tăng thêm 70mm cùng khoảng sáng gầm 165mm.

Bộ thông số này mang đến cho Hyundai Accent thế hệ mới một không gian rộng bậc nhất trong phân khúc. Thể tích khoang hành lý mẫu xe theo đó cũng tăng thêm 50 lít, đạt 528 lít.

Theo TC Motor, Hyundai Accent 2024 được áp dụng triết lý thiết kế "Sensuous Sportiness" đương đại của thương hiệu Hàn Quốc tạo nên một vóc dáng thể thao, mang hơi hướng tương lai giống như dòng xe đàn anh Elantra. Phần đuôi xe kiểu "fastback" với phần trụ C được vuốt dốc về sau tạo sự liền mạch, đồng thời cải thiện tính khí động học.

Phần đầu Accent 2024 nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn, nối liền với cụm đèn trước dạng LED trong khi dải LED định vị ban ngày được đặt phía trên, thiết kế theo dạng thanh ngang kéo dài. Vòng ra phía sau là đèn hậu LED hình chữ L vắt ngang hiện đại.

Phần hông xe được dập nổi các đường gân tăng thêm phần thể thao và cơ bắp cho xe. Hyundai Accent 2024 được trang bị mâm 5 chấu kép kích thước 15 inch, tăng lên thành 16 inch và có thiết kế mới cùng lốp kích cỡ 205/55 R16 đối với phiên bản cao cấp.

Bên trong cabin, Hyundai Accent 2024 sở hữu nội thất khá hiện đại gồm cụm màn hình kép, bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình trung tâm 8 inch nối liền. Vô lăng 2 chấu bọc da có tích hợp lẫy chuyển số ở bản cao cấp.

Khác với bản đang bán tại Ấn Độ, Hyundai Accent 2024 vẫn sử dụng phanh tay cơ. Các tiện nghi khác bao gồm dàn âm thanh 6 loa, màn hình giải trí hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động, cốp thông minh…

Ở thế hệ mới này, Hyundai đã loại bỏ máy xăng 1.4 lít trước đây để thay bằng máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5 lít. Động cơ này cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số tự động iVT hoặc hộp số sàn 6 cấp.

Trang bị an toàn tiêu chuẩn của Hyundai Accent thế hệ mới bao gồm: chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống quản lí thân xe VSM cùng hệ thống an toàn 6 túi khí. Bên cạnh đó, hệ thống an toàn thông SmartSense của Hyundai cũng được tích hợp.

Tại Việt Nam, Hyundai Accent đang là mẫu sedan có doanh số dẫn đầu toàn thị trường với 3.096 xe đến tay khách hàng trong 4 tháng đầu năm. Với những nâng cấp đáng giá ở thế hệ mới, Hyundai Accent 2024 được kỳ vọng sẽ nối tiếp thế hệ cũ để giữ vững vị trí số 1 phân khúc sedan trong tương lai.

Một số hình ảnh khác của Hyundai Accent 2024 vừa ra mắt tại Việt Nam: