Căn bệnh nguy hiểm khiến người phụ nữ mất ý thức sau giấc ngủ

TPO - Thức giấc vào sáng sớm, người chồng quay sang phía vợ thì phát hiện chị nằm bất động nhìn lên trần nhà, mất ý thức. Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị nhồi máu não.

Đó là trường hợp chị T.T.A.N (44 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh, TPHCM) vừa được Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn tiếp nhận cấp cứu. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân mất ý thức, nửa người bên trái yếu liệt, mất khả năng vận động.

Khai thác thông tin bệnh sử của bác sĩ từ anh N.T.H. (chồng bệnh nhân) ghi nhận, sáng sớm như thường ngày khoảng 6 giờ cả hai vợ chồng sẽ thức giấc để chuẩn bị đưa con đi học rồi đi làm. Tuy nhiên, thời điểm anh thức giấc thì vợ vẫn nằm bất động, anh quay sang kiểm tra, tá hỏa phát hiện chị nằm im, mắt nhìn lên trần nhà, lay gọi không đáp ứng. Ngay lập tức gia đình đã đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ cấp nên lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu đột quỵ, huy động liên chuyên khoa phối hợp chuyên môn. Theo BS Phạm Định Chương, Đơn vị Đột quỵ, trên hình ảnh MRI sọ não của người bệnh ghi nhận tình trạng nhồi máu não bán cầu trái, tắc động mạch não giữa bên trái.

Bệnh nhân đối mặt với tình trạng đột quỵ rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Các bác sĩ đã hội chẩn nhanh và quyết định can thiệp tái thông động mạch não giữa khẩn nguy. Sau 20 phút khẩn trương trong phòng can thiệp, ê kíp đã lấy thành công cục máu đông, tái thông mạch máu bị tắc cho người bệnh. Ngày 23/9 sau 5 ngày can thiệp, sức khỏe bệnh nhân đã bình phục tốt, có thể cử động chân tay gần như bình thường.

Từ trường hợp trên, BS Phạm Định Chương cảnh báo, trong những năm gần đây, tình trạng nhồi máu não đang có xu hướng trẻ hóa, tỷ lệ người mắc bệnh ngày càng gia tăng. Trường hợp nữ bệnh nhân trên, bác sĩ không ghi nhận sự bất thường về sức khỏe trước đột quỵ. Tuy nhiên, bệnh nhân có tiền sử sử dụng thuốc tránh thai (có thể gia tăng yếu tố đông máu) liên tục khoảng 6 năm qua.

Theo BS Định Chương, các triệu chứng của nhồi máu não có thể xảy ra đột ngột lúc đang ngủ, điển hình như đau đầu, buồn nôn, liệt nửa người thậm chí rối loạn ý thức. Đột quỵ não có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng ngôn ngữ, nhận thức cũng như vận động. Cộng đồng cần chú ý nhận biết các dấu hiệu đột quỵ (liệt mặt, méo miệng, nói khó…) đặc biệt là các đối tượng có các bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, béo phì và tiền sử gia đình có người bị đột quỵ để đưa đến bệnh viện kịp thời.