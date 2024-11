Cấm đường ra sân bay để xử lý tảng đá 'khủng' trên đèo ở Nha Trang

TPO - Từ 17 giờ chiều nay (8/11), tỉnh Khánh Hòa tổ chức việc cấm đường Nguyễn Tất Thành (đoạn qua đèo Cù Hin, ở thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang) để thực hiện di dời tảng đá nằm chênh vênh trên đèo, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở gây nguy hiểm cho người đi đường.

Ngày 8/11, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã đến hiện trường kiểm tra và chỉ đạo xử lý tảng đá lớn nằm chênh vênh trên đèo Cù Hin, nối TP Nha Trang và sân bay Cam Ranh.

Tại hiện trường, ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho biết: Sau khi đọc các thông tin về sự việc, ông đã rất sốt ruột và khi đến hiện trường nhận thấy tảng đá nặng hàng tấn nằm ở vị trí rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Do vậy, ông đã đề nghị Sở Giao thông vận tải, TP Nha Trang cùng các đơn vị liên quan huy động nhân lực, thiết bị máy móc khẩn trương di chuyển tảng đá trong thời gian nhanh nhất có thể.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng yêu cầu các lực lượng tham gia phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện; thực hiện việc cấm đường trong quá trình di chuyển tảng đá nhưng cũng phải rốt ráo, khẩn trương vì đây là tuyến đường quan trọng nối từ TP Nha Trang và sân bay Cam Ranh, có mật độ giao thông rất lớn.

“Tinh thần trong vòng 24 giờ phải thực hiện xong việc di dời khối đá về nơi an toàn. Lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức túc trực để phân luồng và cảnh báo với các phương tiện giao thông. Nếu trong khoảng thời gian trên mà chưa thực hiện xong thì các đồng chí chịu trách nhiệm với tôi và tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm trước dân”, ông Thành nhấn mạnh.

Theo cơ quan chức năng từ 17 giờ chiều nay (8/11), sẽ tổ chức việc cấm đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua đèo Cù Hin để thực hiện việc di dời tảng đá trên.

Trước đó, cuối tháng 9, UBND TP Nha Trang đã có báo cáo gửi các cơ quan chức năng về việc phát hiện có 3 khối đá nằm trên khu vực đồi núi sát đèo Cù Hin (thuộc thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang) có nguy cơ sạt lở, không đảm bảo an toàn. Trong đó có 2 khối đá nhỏ và 1 khối đá lớn nằm trên một lớp đất có độ dày khoảng 60cm, đã bị nước xói mòn một phần chân.

Vị trí khối đá lớn nằm ở độ cao 30m, cách mép đường nhựa khoảng 25m về phía núi Cù Hin gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, do tảng đá nằm ngoài hành lang đường bộ do Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa quản lý nên sở này đã đề nghị UBND tỉnh giao xã Phước Đồng phối hợp các cơ quan chuyên môn của TP Nha Trang xây dựng phương án xử lý. Đồng thời đề nghị địa phương thực hiện cắm 2 biển cảnh báo “điểm có nguy cơ sạt lở, đá lăn”.

Tuy nhiên, ngày 5/11, UBND xã Phước Đồng đã có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải và UBND TP Nha Trang nói rõ: Địa phương không đủ năng lực để chủ trì lập phương án xử lý nên đã đề nghị các cấp lãnh đạo giao cơ quan khác xử lý, UBND xã sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện.