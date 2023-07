Các vụ án liên quan đến tham nhũng, chức vụ tăng cao ở Lâm Đồng

TPO - Số vụ khởi tố liên quan đến án tham nhũng, chức vụ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong 6 tháng đầu năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, tỉnh đã khởi tố 7 vụ với 14 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ.

Trong đó có 2 vụ với 9 bị can về tội “Đưa - Nhận hối lộ”, 2 vụ với 2 bị can về tội “Tham ô tài sản”; 1 vụ với 1 bị can về tội “Giả mạo trong công tác”; 2 vụ với 2 bị can “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ khởi tố liên quan đến án tham nhũng, chức vụ nhiều hơn 5 vụ (7/2 vụ).

Về phía Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng, 6 tháng đầu năm nay, đã triển khai 2 cuộc kiểm tra, 3 cuộc giám sát về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban đã chỉ đạo thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số lĩnh vực có tính chuyên sâu, khép kín, có nhiều dư luận xã hội như: công tác xét xử; việc đấu thầu và thực hiện dự án đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính; việc giao đất ở tái định cư, giao đất ở không qua đấu giá khi thực hiện các dự án đầu tư công…

Đồng thời, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh cũng đã đưa 11 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo xử lý; ban hành 5 văn bản để chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện 5 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh cũng đã giao ban cán sự đảng, đảng ủy, huyện ủy, thành ủy thuộc Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý 8 vụ án, vụ việc theo quy định.