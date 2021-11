Các ca mắc COVID-19 ở Bà Rịa-Vũng Tàu tăng nhanh trong cộng đồng; nhiều huyện, thị xã ở Bình Thuận bị nâng cấp độ dịch

TPO - Nguyên nhân là một số người dân Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện chưa tốt quy định 5K, một bộ phận doanh nghiệp chưa chấp hành tốt quy định về an toàn phòng chống dịch, thực hiện chưa tốt nguyên tắc “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”.

Tối 19/11, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 18/11 đến 18h ngày 19/11/2021, tỉnh này ghi nhận 444 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

Cụ thể, thành phố Vũng Tàu có 195 ca. Trong đó, 5 ca trong khu vực cách ly tập trung; 3 ca đang cách ly tại nhà; 36 ca trong khu vực phong tỏa; 151 ca ngoài cộng đồng. Thành phố Bà Rịa ghi nhận 32 ca, gồm 15 ca trong khu vực cách ly tập trung; 17 ca ngoài cộng đồng.

Thị xã Phú Mỹ có 140 ca. Trong đó, 17 ca trong khu vực cách ly tập trung; 23 ca đang cách ly tại nhà; 54 ca trong khu vực phong tỏa; 46 ca ngoài cộng đồng. Huyện Châu Đức ghi nhận 17 ca, gồm 4 ca trong khu vực cách ly tập trung; 13 ca ngoài cộng đồng.

Huyện Đất Đỏ có 4 ca, trong đó 2 ca trong khu vực cách ly tập trung; 2 ca đang cách ly tại nhà. Huyện Long Điền ghi nhận 29 ca, gồm 10 ca trong khu vực cách ly tập trung; 19 ca ngoài cộng đồng. Huyện Xuyên Mộc 27 ca, gồm 12 ca trong khu vực cách ly tập trung; 15 ca ngoài cộng đồng.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết thêm, từ ngày 17-19/11, đã ghi nhận 1.295 ca mắc COVID-19 mới và 929 ca ngoài cộng đồng.

Riêng trong ngày 19/11, Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận 444 ca mắc mới, cao nhất từ trước đến nay; số ca ghi nhận ngoài cộng đồng có liên quan đến các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp chiếm tỷ lệ cao trong tổng số ca mắc thời gian qua. Nguyên nhân do một số người dân thực hiện chưa tốt quy định 5K, một bộ phận doanh nghiệp chưa chấp hành tốt quy định về an toàn phòng chống dịch, thực hiện chưa tốt nguyên tắc “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”.

Do đó, Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị các địa phương tuyệt đối không chủ quan trong triển khai các biện pháp phòng chống dịch; nắm chắc tình hình, thường xuyên đánh giá tình hình dịch bệnh để chuẩn bị sẵn sàng các phương án, nguồn lực ứng phó khi dịch bệnh trên địa bàn diễn biến phức tạp hơn.

Hàng loạt huyện, thị xã ở Bình Thuận bị nâng cấp độ dịch

Ngày 19/11, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định điều chỉnh cấp độ dịch trên địa bàn, áp dụng từ 0 giờ ngày 22/11/2021. Theo đó, vùng đỏ sẽ có thành phố Phan Thiết và các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Phú Quý; vùng cam là thị xã La Gi và các huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh; các huyện ở vùng vàng gồm Đức Linh, Hàm Tân và Hàm Thuận Nam.

Hôm nay, Bình Thuận ghi nhận 370 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, thành phố Phan Thiết 177 ca (127 ca ngoài cộng đồng, 50 ca trong khu cách ly tập trung). Huyện Tuy Phong 64 ca, gồm 60 ca ngoài cộng đồng, 4 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Bắc Bình 62 ca (35 ca ngoài cộng đồng, 27 ca trong khu cách ly tập trung).

Thị xã La Gi 30 ca, gồm 26 ca ngoài cộng đồng, 4 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Hàm Thuận Nam 19 ca (16 ca ngoài cộng đồng, 3 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Tánh Linh 10 ca ngoài cộng đồng. Huyện Hàm Tân 8 ca (6 ca ngoài cộng đồng, 2 ca trong khu cách ly tập trung).