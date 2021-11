Số ca mắc mới trong cộng đồng ở Bà Rịa-Vũng Tàu không ngừng tăng

TPO - Tình hình dịch bệnh ở Bà Rịa-Vũng Tàu còn diễn biến phức tạp, số ca mắc mới trong cộng đồng không ngừng tăng. Các ca nhiễm lây lan nhanh trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trong khu công nghiệp, ngoài cộng đồng.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 18/11 cho biết, tính từ 18h ngày 17/11 đến 18h ngày 18/11/2021, tỉnh này ghi nhận 423 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

Cụ thể, thành phố Vũng Tàu có 193 ca. Trong đó, 13 ca trong khu cách ly tập trung; 34 ca trong khu vực phong tỏa; 146 ca ngoài cộng đồng. Thành phố Bà Rịa ghi nhận 36 ca, gồm 11 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung; 25 ca ngoài cộng đồng.

Thị xã Phú Mỹ có 99 ca. Trong đó, 9 ca đang cách ly tại nhà; 4 ca trong khu vực phong tỏa; 86 ca ngoài cộng đồng. Huyện Châu Đức ghi nhận 15 ca, gồm 3 ca trong khu cách ly tập trung tại Trường THCS Hà Huy Tập; 12 ca ngoài cộng đồng.

Huyện Đất Đỏ có 6 ca, gồm 5 ca trong khu cách ly tập trung tại Trường THCS Phước Thạnh; 1 ca ngoài cộng đồng tại xã Phước Hội. Huyện Long Điền ghi nhận 45 ca. Trong đó, 15 ca trong khu cách ly tập trung; 4 ca trong khu vực phong tỏa; 26 ca ngoài cộng đồng. Huyện Xuyên Mộc có 29 ca, gồm4 ca trong khu cách ly tập trung; 25 ca ngoài cộng đồng.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết thêm, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, số ca mắc mới trong cộng đồng không ngừng tăng. Các ca nhiễm lây lan nhanh trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trong khu công nghiệp, ngoài cộng đồng. Nguyên nhân phần lớn là do các doanh nghiệp vẫn chưa thực sự nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; một bộ phận người dân, người lao động còn chủ quan, chưa chấp hành tốt các nguyên tắc biện pháp phòng dịch.

Do đó, Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị các người dân và doanh nghiệp phải cảnh giác, nêu cao vai trò của mình trong phòng chống dịch và chấp nhận đương đầu với dịch bệnh. Các địa phương cần có hành động kịp thời, tránh chủ quan trông chờ vào tiêm đủ 2 mũi vắc xin cho người dân; cần sẵn sàng với các tình huống xấu hơn để không bị động; phải luôn duy trì việc ứng trực phòng chống dịch 24/24 giờ để ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra; tiếp tục công tác tuyên truyền cho người dân hiểu rõ mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và các biện pháp để sống chung an toàn, thích ứng linh hoạt với tình hình dịch. Người lao động đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19, các doanh nghiệp vừa phải có trách nhiệm phòng chống dịch vừa mở cửa để phát triển kinh tế, nhưng cũng cần linh hoạt, không cứng nhắc, bám sát thực tế dịch bệnh, an toàn tới đâu mở cửa tới đó, tránh tình trạng vừa mở cửa đã phải đóng cửa vì dịch bệnh.

Bình Thuận thêm 333 ca dương tính với SARS-CoV-2 Cùng ngày, tỉnh Bình Thuận ghi nhận 333 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 261 ca mắc ngoài cộng đồng. Cụ thể, thành phố Phan Thiết 139 ca (120 ca ngoài cộng đồng, 20 ca trong khu phong tỏa. Huyện Tuy Phong có 76 ca, gồm 70 ca ngoài cộng đồng; 6 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Hàm Thuận Bắc 55 ca (30 ca ngoài cộng đồng, 25 ca trong khu cách ly tập trung). Huyện Tánh Linh 33 ca (18 ca ngoài cộng đồng, 15 ca cách ly là nhân viên y tế trong khu điều trị). Huyện đảo Phú Quý có 9 ca ngoài cộng đồng. Thị xã La Gi 8 ca (5 ngoài ca cộng đồng, 3 ca trong khu cách ly tập trung). Huyện Hàm Thuận Nam có 6 ca, gồm 3 ca ngoài cộng đồng; 3 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Bắc Bình 4 ca (3 ca ngoài cộng đồng, 1 ca trong khu cách ly tập trung). Huyện Hàm Tân 3 ca ngoài cộng đồng.