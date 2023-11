Bùng nổ sự kiện ra mắt siêu phẩm The 5Way Phú Quốc – Life Concepts

Chiều tối ngày 30/10/2023, lễ ra quân dự án The 5Way Phú Quốc – Life Concepts đã chính thức diễn ra tại quảng trường Vũ Điệu Nhiệt Đới - Grand World Phú Quốc với sự tham gia của hơn 6000 chuyên viên kinh doanh đến từ gần 100 đại lý phân phối chính thức của dự án.

Sự kiện UNLOCK The 5Way Phú Quốc – Life Concepts là “bom tấn” mở màn cho hàng loạt thông tin hấp dẫn về “siêu phẩm” The 5Way Phú Quốc – Life Concepts nằm tại cửa ngõ Phú Quốc United Center.

Giữa không gian thiên nhiên của bờ biển Bãi Dài, quảng trường Vũ Điệu Nhiệt Đới (Grand World Phú Quốc) được phủ kín với sự hiện diện của hơn 6.000 chuyên viên kinh doanh. Tất cả đều háo hức đợi chờ khoảnh khắc giải mã “siêu phẩm” căn hộ biển lần đầu tiên xuất hiện tại đảo Phú Quốc và đón nhận chính sách bán hàng “đánh bật mọi tiền lệ”.

Ông Nguyễn Đức Quang - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing Vinhomes miền Trung & miền Nam chia sẻ, sự xuất hiện của The 5Way Phú Quốc – Life Concepts với mô hình căn hộ biển tiên phong đáp ứng hoàn hảo hai yếu tố an cư và nghỉ dưỡng nhờ hệ tiện ích đa dạng, đẳng cấp sẽ tiếp sóng “phá băng" của Glory Heights, và “công phá” toàn thị trường BĐS dịp cuối năm.

“Tôi tin rằng The 5Way Phú Quốc - Life Concepts chắc chắn sẽ tiếp tục tạo nên một cú bùng nổ kỷ lục tiếp theo, mở ra một chu kỳ phát triển phồn thịnh và bền vững cho thị trường BĐS Phú Quốc” - ông Nguyễn Đức Quang phát biểu tại sự kiện.

Nhiệt độ tại sự kiện tăng lên khi logo UNLOCK The 5Way Phú Quốc - Life Concepts xuất hiện cùng phần biểu diễn trống nước đặc sắc. Ngay sau đó, những thước phim hoành tráng và đầy cảm xúc về dự án cũng được ra mắt, truyền cảm hứng mạnh mẽ đến hàng ngàn người có mặt tại sự kiện.

Các Giám đốc Kinh Doanh và Giám đốc Quản lý đại lý của Vinhomes cũng lần lượt chia sẻ những thông tin kinh tế vĩ mô quan trọng, tiềm năng về thị trường Phú Quốc trong bối cảnh hiện tại cũng như cách thức chinh phục những nhóm khách hàng tiềm năng của dự án căn hộ biển với chất sống năng động và khác biệt.

Ông Trần Trường Sơn – Giám đốc Kinh doanh Vinhomes vùng 5 chia sẻ, căn hộ biển The 5Way Phú Quốc - Life Concepts là mô hình căn hộ biển tiên phong tại đảo Ngọc đáp ứng hoàn hảo hai yếu tố an cư và nghỉ dưỡng. Dự án gồm 4 loại căn hộ với diện tích dao động từ 31m2 đến 85m2, giá chỉ từ 1,5 tỷ phù hợp đa dạng nhu cầu sử dụng và kinh doanh của các khách hàng.

Các cư dân The 5Way Phú Quốc - Life Concepts sẽ được trải nghiệm hệ tiện ích nội tòa đa trải nghiệm như bể sục Jacuzzi, Cigar Bar & Wine Lounge, phòng thiền sinh học, vườn thiền Zen Garden, khu spa hang muối, phòng Gym & Yoga, Co-working Space,... cùng hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp mang thương hiệu Vingroup như: Bệnh viện Quốc tế Vinmec, VinBus 24/7, Vinschool, VinWonders, Vinpearl Safari, Corona Casino…

Cũng tại sự kiện, lễ ký kết giữa Vinhomes với 4 ngân hàng bao gồm: MBBank, VPBank, NCB và OceanBank đã diễn ra, khẳng định tiềm năng và mức độ uy tín của The 5Way Phú Quốc - Life Concepts và kỳ vọng sẽ mang đến các chính sách hỗ trợ tài chính hấp dẫn cho khách hàng và các nhà đầu tư.

Thời khắc được mong chờ nhất chương trình là chính sách bán hàng “vô tiền khoáng hậu” của The 5Way Phú Quốc – Life Concepts được công bố, kích lửa quyết tâm của hơn 6.000 chuyên viên kinh doanh sẵn sàng cùng The 5Way Phú Quốc – Life Concepts “công phá” thị trường BĐS. Trong đó, gây bất ngờ nhất là chính sách thanh toán 50% trong 3 năm, 9 năm sau thanh toán giá trị căn hộ còn lại. Hoàng Anh – nhân viên kinh doanh có mặt tại sự kiện cho biết: “Đây thật sự là chính sách chưa từng có tiền lệ, với chính sách này, ước mơ có nhà phố đảo ngay trong tầm tay mà ai cũng có thể chạm đến”.

Sau màn ra mắt ấn tượng, đại tiệc âm nhạc EDM có 1-0-2 với sự tham gia của các ca sĩ như Justatee, quán quân Rap Việt mùa 3 - Double 2T cùng các nghệ sĩ cực “chất” như DJ Woke Up, DJ Gaztik, DJ Miu Miu,.. đã thổi bùng sức nóng của sự kiện.

Màn pháo hoa sáng rực tại sân khấu UNLOCK The 5Way Phú Quốc – Life Concepts như khép lại chương trình nhưng cũng mở ra chương mới cho dòng sản phẩm căn hộ biển tiên phong tại đảo Ngọc đáp ứng đầy đủ các yếu tố sống - nghỉ dưỡng - trải nghiệm - đầu tư linh hoạt - an toàn. Cộng hưởng cùng chính sách bán hàng hấp dẫn hàng đầu thị trường và nhiệt huyết của hàng nghìn nhân viên kinh doanh, The 5Way Phú Quốc – Life Concepts mang tới cơ hội an cư và đầu tư hấp dẫn bậc nhất thị trường Việt Nam.