Bốn ngư dân lĩnh 23 năm tù vì vượt biên, đánh bắt cá ở vùng biển nước ngoài

TPO - Ngày 29/1, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” xảy ra tại địa bàn TP. Rạch Giá (Kiên Giang). Đây là vụ án có liên quan đến việc đưa tàu qua vùng biển của nước khác đánh bắt hải sản trái phép, vi phạm quy tắc IUU được xét xử đầu tiên trên cả nước .

Theo đó, 4 bị cáo bị truy tố gồm: Trần Văn Luyến (43 tuổi), ngụ phường Vĩnh Quang (TP. Rạch Giá); Phạm Chí Dũng (59 tuổi), ngụ ấp Bến Nhứt, xã Long Thanh (Giồng Riềng); Trần Minh Tâm (40 tuổi), ngụ ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Hòa Hiệp (Châu Thành) và Trần Văn Nhựt (37 tuổi), ngụ ấp Trung Thành, xã Phi Thông (TP. Rạch Giá).

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Kiên Giang, ngày 16/5/2022, Trần Văn Luyến là chủ cặp tàu số hiệu KG-94294-TS, KG-94295-TS bị lực lượng chức năng Malaysia bắt giữ về hành vi khai thác hải sản trái phép. Đến cuối tháng 5/2022, Luyến và Tâm bàn bạc thay đổi số hiệu của cặp tàu nói trên sau khi bị trả về nước nhằm tránh không bị phát hiện.

Tâm liên hệ với một cán bộ đăng kiểm bàn bạc làm bộ hồ sơ tàu mới để thay thế hồ sơ cặp tàu bị bắt với giá 400 triệu đồng.

Sau đó, Tâm giới thiệu Phạm Chí Dũng làm thuyền trưởng tàu cho Luyến để qua Malaysia khai thác hải sản trái phép. Luyến phân công Dũng tìm ngư phủ để đi đánh bắt hải sản và cho ngư phủ ứng tiền trước, tìm người ở Malaysia để mua vé thông tin cảng về việc hải quân Malaysia ra vào tuần tra thì thông báo cho Dũng, Luyến biết để trốn tránh.

Đến cuối tháng 8/2022, Luyến, Tâm và một người khác đi qua Malaysia để chuộc cặp tàu vi phạm ra. Khi tàu chạy về tỉnh Cà Mau sẽ xóa số hiệu KG-94294-TS và KG-94295-TS rồi vẽ lại ký hiệu tàu mới KG-93949-TS và KG93971-TS.

Đến tháng 9/2022, Nhựt, Dũng rủ hàng chục người khác cùng đi trên cặp tàu đã thay đổi số hiệu sang Malaysia khai thác hải sản trái phép.

Sau đó, Dũng điều khiển tàu KG-93949-TS, một thuyền trưởng khác điều khiển tàu KG-93971-TS đến khu vực 70 giáp 60 vĩ bắc thì Dũng tắt thiết bị giám sát hành trình và xóa số cuối của 2 tàu để tránh bị cơ quan chức năng Việt Nam phát hiện.

Đến ngày 18/10/2022, Dũng điều khiển cặp tàu chạy vào tỉnh Cà Mau để bán cá và vẽ lại số cuối của cặp tàu trước đây đã xoá. Khi vẽ lại xong, tàu trên đường chạy vào đất liền thì bị lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra giấy tờ, thủ tục, phát hiện thiếu giấy khai thác hải sản, thiếu phao cứu hộ và thiếu bằng thuyền trưởng nên bị phạt hành chính số tiền 27,9 triệu đồng.

Khoảng một tuần sau, Dũng tiếp tục điều khiển 2 tàu nói trên chạy qua vùng biển Malaysia đánh bắt khai thác hải sản trái phép.

Trong quá trình chạy trốn lực lượng Hải quân Malaysia tuần tra, Dũng điều khiển tàu đi vào vùng biển Indonesia khai thác hải sản thì bị lực lượng Hải quân Indonesia phát hiện bắt giữ. Đến tháng 4/2023 được thả về Việt Nam.

Sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can Luyến, Dũng, Tâm. Đến ngày 5/1/2024, Trần Văn Nhựt bị khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tại phần luận tội, VKSND tỉnh Kiên Giang cho rằng hành vi của các bị cáo rất liều lĩnh, xem thường pháp luật, làm mất an ninh trật tự trên vùng biển, gây bất bình trong quần chúng nhân dân; phải áp dụng mức hình phạt thật nghiêm khắc đối với các bị cáo, thể hiện tính răn đe với các bị cáo và giáo dục phòng ngừa chung cho xã hội.

Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Luyến 8 năm tù, bị cáo Phạm Chí Dũng 7 năm tù, bị cáo Trần Minh Tâm 7 năm tù và bị cáo Trần Văn Nhựt 1 năm tù.