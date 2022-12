Bộ Y tế phản hồi việc một thương binh kiện cơ quan giám định thương tật

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của ông Bùi Quang Cảnh, trú tại khu 3, xã Văn Lung (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) khiếu nại việc Hội đồng giám định Y khoa (Bộ Y tế) xác định ông là thương binh với tỷ lệ thương tật 67% là chưa chính xác.

Trước sự việc trên, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Thời gian qua, Bộ Y tế nhận được nhiều đơn của ông Cảnh về việc ông không đồng ý với kết quả giám định y khoa (GĐYK) của Hội đồng GĐYK phúc quyết lần cuối tại biên bản số 05 (ngày 26/9/2017). Bộ Y tế đã trả lời ông Cảnh tại công văn số 7465/BYT (ngày 08/11/2021), nhưng ông không đồng ý và kiện vụ việc ra toà.

Ngày 30/3/2022, TAND tỉnh Phú Thọ đã ban hành công văn đề nghị Bộ Y tế cung cấp cho toà án toàn bộ tài liệu chứng cứ, cử người đại diện tham gia tố tụng với tư cách là người bị kiện liên quan đến vụ án. Bộ Y tế sau đó đã ban hành công văn gửi TAND tỉnh Phú Thọ về việc cử người tham gia tố tụng và cung cấp tài liệu cho vụ án trên. Hiện TAND tỉnh Phú Thọ đang thụ lý giải quyết đơn của ông Cảnh theo quy định pháp luật.

2. Đơn của bà Nguyễn Thị Phượng, trú tại thôn Cống Xuyên (xã Nghiêm Xuyên, Thường Tín, Hà Nội) kiến nghị sự việc về công tác quản lý đất đai tại địa phương.

Sau khi nhận Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thường Tín có văn bản hồi âm, cho biết: Sau khi nhận đơn, Ủy Ban Kiểm tra đã mời bà Phượng đến làm việc để chốt nội dung và đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan. Bà Phượng kiến nghị trả lại nguyên trạng khu đất tại khu vực Hậu Bành, thôn Cống Xuyên do ông Hoàng Văn Dụ (bố ông Hoàng Văn Thanh, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Nghiêm Xuyên) đã đổ đất san nền, lấn chiếm; trả lại 150 m2 đất khu ao Đình, thôn Cống Xuyên do bà Hoàng Thị Hiên (em gái ông Thanh) san lấp, lấn chiếm; trả lại đất ruộng canh tác cho nhà chùa thôn Cống Xuyên. Căn cứ Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thường Tín đã chuyển nội dung kiến nghị trên đến Đảng ủy, UBND xã Nghiêm Xuyên xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Đơn của ông Trần Đào, trú tại khu phố An Lộc 1, phường Hoài Thanh (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) phản ánh việc ông Lê Tự Cu đã chiếm đoạt lô đất của gia đình ông để xây nhà cao tầng, kinh doanh nuôi chim yến. Gia đình ông Đào đã nhiều lần gửi đơn đến chính quyền các cấp, chính quyền các cấp đã có nhiều chỉ đạo giải quyết nhưng ông Lê Tự Cu không chấp hành khiến sự việc kéo dài. Về sự việc này, Công an thị xã Hoài Nhơn có văn bản trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ theo quy định của pháp luật, nhận thấy việc ông Cu chiếm lô đất của gia đình ông Trần Đào và sử dụng là tranh chấp dân sự, chưa có dấu hiệu tội phạm, do đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an thị xã Hoài Nhơn. Ông Trần Đào có thể gửi đơn đến TAND thị xã Hoài Nhơn để được giải quyết theo thẩm quyền quy định.