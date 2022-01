Bộ Xây dựng đề nghị rà soát tình trạng giá vật liệu tăng cao

TPO - Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi cơ quan liên quan và địa phương đề nghị thường xuyên theo dõi, kịp thời cập nhập, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp.

Bộ Xây dựng cho biết, năm 2021 chỉ số giá xây dựng tăng 4,34% so với năm 2020. Tác động chính là do giá thép xây dựng tăng 30-40%. Chỉ một số doanh nghiệp duy trì được doanh thu tối đa 80%, đa phần doanh thu chỉ đạt 30 – 50% so với cùng kỳ năm 2020.

Thực hiện các giải pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch COVID-19 và biến động của giá thép đến các hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng đã đề nghị các địa phương, cơ quan liên quan theo dõi, kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng phù hợp thực tiễn; kiến nghị các ngành liên quan đẩy mạnh sản xuất, tăng nguồn cung thép trên thị trường.

Cũng theo Bộ Xây dựng, trong năm 2021, Bộ Xây dựng đã hoàn thành thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đối với 319/388 dự án.

Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã nghiệm thu 34 công trình, trong đó có 7 công trình/hạng mục được chấp thuận nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng như: Đường sắt Cát Linh - Hà Đông; bến cảng Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2; đường Hồ Chí Minh đoạn Lộ Tẻ - Rạch Sỏi; đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan; cầu Bạch Đằng, cầu Hoàng Văn Thụ...