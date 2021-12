Sẽ lắp camera quét QR Code trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông

TPO - Khi hệ thống camera quét mã QR Code trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông được đưa vào hoạt động, hành khách chỉ mất vài giây để làm thủ tục khai báo y tế.

Ngày 6/12, đại tá Dương Đức Hải - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường sắt cũng như các đội nghiệp vụ tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự cho hành khách đi lại an toàn trên tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông; đồng thời nắm bắt mật độ phương tiện và người tham gia giao thông phía dưới.

Về công tác phòng chống dịch COVID-19, hiện nay hành khách đi tàu đều được đo thân nhiệt, rửa tay diệt khuẩn và khai báo y tế. Tuy nhiên, lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội cho biết, trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo các cấp về khai báo y tế trên app PC-COVID của Chính phủ và VNEID của Bộ Công an, đơn vị đã chỉ đạo Đội CSGT đường sắt khảo sát các ga, tham mưu, kiến nghị và yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp lắp đặt hệ thống camera quét mã QR Code của Bộ Công an để đưa vào sử dụng.

“Biện pháp này vô cùng hiệu quả, giúp đánh giá được đầy đủ số lượng, nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian tới để từ đó có sự đón đầu, chuẩn bị phục vụ người dân, hành khách hiệu quả, tốt nhất và an toàn nhất…” - lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội thông tin.