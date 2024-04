Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói lý do khuyên Ukraine không tấn công nhà máy lọc dầu Nga

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng Ukraine nên tập trung theo đuổi các mục tiêu quân sự, vì các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu của Nga có thể làm tăng giá dầu toàn cầu.

Quân đội Ukraine đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga trong hai tháng qua.

Phát triển trước Uỷ ban Quân vụ Thượng viện hôm 9/4 trong phiên điều trần về ngân sách quân sự hằng năm, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin cho biết: “Những cuộc tấn công đó có thể gây ra tác động tới tình hình năng lượng toàn cầu. Ukraine nên theo đuổi các mục tiêu chiến thuật và tác chiến có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc xung đột hiện tại”.

Tuyên bố này đã vấp phải sự phản đối từ Thượng nghị sĩ Tom Cotton, một thành viên đảng Cộng hòa ở Arkansas, người gọi các cuộc tấn công của Ukraine là có hiệu quả và tuyên bố rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden chỉ đang “không muốn giá xăng tăng trong một năm bầu cử”.

Giá dầu toàn cầu đã đạt mức cao nhất trong sáu tháng, nhưng Washington khẳng định điều này là do xung đột ở Trung Đông, do các biện pháp trừng phạt cũng như "giới hạn giá" đối với xuất khẩu dầu của Nga phát huy hiệu lực. Trong khi đó, Mátxcơva đã báo cáo sản lượng xuất khẩu dầu cao hơn trong năm 2023 so với trước cuộc xung đột Ukraine.

Phát biểu của ông Austin đã xác nhận các báo cáo trước đó rằng Mỹ yêu cầu Ukraine dừng các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Nga.

Tuy nhiên không có dấu hiệu nào cho thấy Kiev sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của Washington. Đầu tuần này, tình báo quân sự Ukraine (GUR) thông báo rằng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu ở Nga sẽ mở rộng.

Minh Hạnh