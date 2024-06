Bộ trưởng Quốc phòng Austin: Mỹ chỉ an toàn khi châu Á an toàn

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Loyd Austin hôm nay nhấn mạnh khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vẫn là một ưu tiên đối với Washington, rằng Mỹ an toàn “chỉ khi châu Á an toàn”.

Ông Austin nói như vậy trong bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, 1 ngày sau khi ông có cuộc gặp trực tiếp người đồng cấp Trung Quốc Đổng Quân.

“Mỹ chỉ có thể an toàn nếu châu Á an toàn, và đó là lý do Mỹ từ lâu vẫn duy trì hiện diện ở khu vực này”, ông nói.

Hiện có băn khoăn rằng Washington đang phải tập trung giúp Ukraine chống lại Nga và hỗ trợ Israel trong cuộc xung đột ở Dải Gaza, đảm bảo hai cuộc xung đột này không lan rộng, từ đó có thể khiến Mỹ phân tâm khỏi Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

“Bất chấp những xung đột lịch sử ở châu Âu và Trung Đông, Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vẫn là khu vực ưu tiên hoạt động của chúng tôi”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói.

Mỹ đang nỗ lực củng cố các quan hệ đồng minh và đối tác trên khắp châu Á – Thái Bình Dương, nhất là với Philippines, nhằm đối phó với sức mạnh quân sự và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc.

Đối thoại Shangri-La, với sự tham gia của các quan chức quốc phòng từ khắp nơi trên thế giới, đã trở thành thước đo quan hệ Mỹ - Trung trong những năm gần đây.

Diễn đàn năm nay diễn ra 1 tuần sau khi Trung Quốc triển khai đợt tập trận quanh đảo Đài Loan.

Bộ trưởng Austin gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân ngày 31/5, cuộc gặp trực tiếp đáng kể đầu tiên giữa người đứng đầu quân đội hai nước trong 18 tháng.

Trung Quốc dừng trao đổi quân sự với Mỹ từ năm 2022, sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thời điểm đó đến Đài Loan (Trung Quốc).

Căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh càng gia tăng sau sự cố khinh khí cầu mà Mỹ bắn rơi, sau đó là cuộc gặp giữa lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy.

Cuộc gặp ngày 31/5 vừa qua mang lại hy vọng hai bên duy trì liên lạc quân sự để ngăn ngừa nguy cơ mâu thuẫn tại các điểm nóng vượt khỏi tầm kiểm soát.

Ông Austin cho biết Mỹ và Trung Quốc sẽ nối lại liên lạc giữa hai quân đội “trong những tháng tới”, còn Bắc Kinh ca ngợi quan hệ an ninh “ổn định” giữa hai bên.

“Tôi nói với Bộ trưởng Đổng Quân rằng nếu ông ấy gọi điện cho tôi vì vấn đề khẩn cấp, tôi sẽ nghe điện thoại. Và tôi hy vọng ông ấy cũng sẽ làm như vậy”, ông Austin nhấn mạnh.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, ông Austin vẫn chỉ trích những hành động của Bắc Kinh ở khu vực, dù không nêu tên Trung Quốc.

Ông cho biết, trong ba năm qua đã có “sự hội tụ gần như quanh tất cả các khía cạnh an ninh” ở châu Á – Thái Bình Dương, tạo nên hiểu biết chung về “sức mạnh của quan hệ đối tác”.

“Sự hội tụ mới này đang tạo ra mạng lưới quan hệ đối tác mạnh hơn, có sức chống chịu lớn hơn, định hình thập kỷ an ninh mới ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”, ông nói.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng đó không phải việc “áp đặt ý chí của một quốc gia” hay “bắt nạt hoặc chèn ép”.

“Sự hội tụ mới này là xích lại gần nhau, không phải để chia ra. Đó là lựa chọn tự do của các quốc gia có chủ quyền”, ông Austin nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh những hành vi quấy rối mà Philippines gặp phải trên Biển Đông là điều nguy hiểm, nhắc lại hiệp ước phòng thủ tương hỗ giữa Washington và Manila là "cứng như đá". Ông khẳng định, mục đích của hiệp ước này là để bảo đảm căng thẳng giữa Bắc Kinh và Manila không vượt khỏi tầm kiểm soát.

“Mỹ sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, cùng với những người bạn của chúng tôi trên khắp khu vực mà chúng tôi chia sẻ và rất quan tâm”, ông nói.

Khi được một thành viên đoàn Trung Quốc hỏi rằng có phải Mỹ đang cố xây dựng liên minh giống như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Á hay không, ông Asutin trả lời rằng ông không đồng ý với quan điểm cho rằng cuộc khủng hoảng ở Ukraine là do việc NATO mở rộng, mà do Nga.

“Với câu hỏi liệu chúng tôi có cố gắng tạo ra một NATO ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương hay không, tôi muốn nói với các bạn rằng điều chúng tôi làm với các quốc gia cùng chung chí hướng, với những giá trị và tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đang phối hợp với nhau để đạt được tầm nhìn đó”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói.

Bình Giang