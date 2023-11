Bộ trưởng GTVT gửi thư cảm ơn lực lượng vũ trang cứu 9 công nhân mắc kẹt trong lũ

TPO - Trước hành động kịp thời cứu 9 công nhân thi công cao tốc Bắc – Nam mắc kẹt trong mưa lũ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đã gửi thư cảm ơn lực lượng vũ trang huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh).

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đã gửi Thư cảm ơn tới Công an huyện Can Lộc; Ban Chỉ huy quân sự huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) khi đã kịp thời ứng cứu 9 công nhân thi công Dự án Cao tốc Bãi Vọt-Hàm Nghi bị cô lập trong lũ.

Nội dung thư nêu, qua Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh, Bộ trưởng được biết, vào khoảng 16h ngày 30/10, các cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại Công an huyện Can Lộc và Ban Chỉ huy quân sự huyện Can Lộc đã kịp thời ứng cứu 9 công nhân đang thi công Cầu Sơn Lộc thuộc Dự án thành phần Cao tốc Bãi Vọt-Hàm Nghi trên địa phận giáp ranh giữa 2 xã Việt Tiến (huyện Thạch Hà) và Sơn Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) bị cô lập giữa dòng nước lũ, nguy hiểm tới tính mạng.

Trước hành động này, thay mặt lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm vì sự an toàn và bình yên của nhân dân mà không quản nguy hiểm, dũng cảm quên mình của các lực lượng vũ trang.

Người đứng đầu ngành Giao thông Vận Tải nhấn mạnh, mang trên vai nhiều trọng trách, các chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện Can Lộc nói riêng và lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh đang phải vượt qua nhiều khó khăn, tích cực phối hợp cùng với chính quyền địa phương các cấp tham gia phòng, chống bão lũ, bảo vệ nhân dân. Triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn theo đúng tinh thần ‘Vì nhân dân phục vụ’.

“Tinh thần đó thật đáng quý, làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sỹ quân đội, chiến sỹ Công an nhân dân,” thư nêu.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng cho biết, tình hình thời tiết tại các tỉnh miền Trung và trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang diễn biến phức tạp, đe dọa và ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, tính mạng, đời sống sinh hoạt của người dân.

Thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các lực lượng chức năng tại địa phương. Đặc biệt nòng cốt là lực lượng vũ trang trong việc đảm bảo an ninh, an toàn cho cán bộ, công nhân viên, người lao động của ngành Giao thông Vận tải đang triển khai thi công các dự án. Từ đó để sớm đưa công trình vào khai thác, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh cả nước nói chung cũng như tại địa phương.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, khoảng 16h30 ngày 30/10, mưa lớn khiến nước lũ dâng cao, gây ngập sâu tại khu vực thi công xây dựng cầu Sơn Lộc (huyện Can Lộc) thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc -Nam.

Tiếp nhận thông tin khu vực lán trại đoạn địa phận giáp ranh giữa hai xã Việt Tiến (Thạch Hà) và Sơn Lộc (Can Lộc) có 9 công nhân đang bị mắc kẹt khi nước lũ lên nhanh, lực lượng công an, quân sự đã bố trí hai ca nô để cùng hỗ trợ ứng cứu. Sau 4 giờ tiếp cận, đến 19h cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa 9 công nhân đến nơi tránh trú an toàn.