9 công nhân thi công cao tốc Bắc - Nam bị mắc kẹt do nước lũ lên nhanh

TPO - Mưa to khiến nước lũ lên nhanh, 9 công nhân thi công cầu ở Hà Tĩnh bị mắc kẹt, may mắn được lực lượng chức năng tiếp cận và giải cứu kịp thời.

Tối 30/10, Đại úy Nguyễn Văn Cường - Trưởng Công an xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp đưa 9 công nhân thi công cao tốc Bắc - Nam bị mắc kẹt do mưa lũ đến vị trí an toàn.

Theo đó, khoảng 16h30 ngày 30/10, mưa lớn khiến nước lũ dâng cao, gây ngập sâu tại khu vực thi công xây dựng cầu Sơn Lộc (huyện Can Lộc) thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc -Nam.

Tiếp nhận thông tin khu vực lán trại đoạn địa phận giáp ranh giữa hai xã Việt Tiến (Thạch Hà) và Sơn Lộc (Can Lộc) có 9 công nhân đang bị mắc kẹt khi nước lũ lên nhanh, lực lượng công an, quân sự đã bố trí hai ca nô để cùng hỗ trợ ứng cứu.

Tại khu vực công nhân bị mắc kẹt nằm giữa hai con sông Già và Sông Vách Nam vì vậy việc cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn khi nước dâng cao, chảy xiết.

Theo đại uý Cường, thời điểm tiếp cận ứng cứu, khu vực này ngập sâu, vì công nhân đông và đồ đạc nhiều nên lực lượng cứu hộ phải di chuyển ca nô theo từng chuyến để đảm bảo an toàn.

Sau 4 giờ tiếp cận, đến 19h cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa 9 công nhân đến nơi tránh trú an toàn.