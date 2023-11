Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về số tiền chi cho giáo dục?

TPO - Giải trình cuối phiên thảo luận về kinh tế xã hội sáng 1/11, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đề cập đến một số vấn đề các Đại biểu Quốc hội nêu trong đó có sách giáo khoa và việc thiếu giáo viên.

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, cả nước hiện đang thiếu 127.583 giáo viên và con số này đang gia tăng không ngừng vì số lượng học sinh tăng lên rất nhiều. Ví dụ riêng tại Bình Dương, trong năm học mới đã tăng 35.000 học sinh. Con số học sinh tăng lên yêu cầu về giáo viên cũng tăng.

Bên cạnh đó, tình trạng giáo viên nghỉ việc tiếp tục tăng. Tính đến tháng 9, toàn quốc có 17.278 giáo viên nghỉ việc, chuyển việc. Nhu cầu tuyển có nhưng các địa phương năm ngoái chỉ tuyển được 26.000 giáo viên. Trong khi đó, theo thống kê của Bộ Nội vụ, hiện nay các tỉnh vẫn còn 64.000 chỉ tiêu chưa dùng.

“Còn nhiều lý do, có nơi dành để trừ vào 10% cắt giảm biên chế, nếu cần có sẵn để trừ. Nhưng cũng có những nơi không có nguồn để tuyển”, Bộ trưởng GD&ĐT nói.

Giáo viên mầm non, nhiều tỉnh có nguồn nhưng không có người ứng tuyển. Lý do là bởi công việc của giáo viên mầm non làm thì áp lực nhưng lương thấp. Theo Bộ trưởng, đây cũng là vấn đề rất lớn khiến chúng ta cần phải có giải pháp phù hợp.

“Ngoài chuẩn bị nguồn tuyển thì chúng ta sớm có có điều chỉnh về lương, chế độ, chính sách, nhà công vụ, phụ cấp ưu đãi và các giải pháp đồng bộ khác. Bộ trưởng Giáo dục lưu ý các tỉnh để tuyển hết chỉ tiêu”- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nói gì về con số chi cho giáo dục?

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng nói về số tiền chi cho đổi mới giáo dục tính đến nay là 213.449 tỷ đồng. “Nhiều người băn khoăn trước con số này. Tuy nhiên, thực tế đó đã bao gồm cả chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển. Còn con số trực tiếp chi cho riêng chi cho đổi mới giáo dục, bao gồm việc biên soạn chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, việc thẩm định SGK, việc tập huấn cho giáo viên toàn quốc… tính đến nay là 395,2 tỷ đồng”- Bộ trưởng Sơn thông tin.

Trước ý kiến của đại biểu quan tâm đến việc giao Bộ GD&ĐT biên soạn một bộ SGK, Bộ trưởng Sơn cho hay, từ nay đến năm 2024, việc quan trọng nhất cần ưu tiên là thẩm định chất lượng của các SGK lớp 5, lớp 9, lớp 12 thật tốt, đảm bảo đủ SGK trước năm học mới. Với vấn đề được giao, Bộ GD&ĐT sẽ có nghiên cứu đề xuất và cố gắng trong một, hai năm tới, khi chu trình đổi mới sách được hoàn tất, sẽ có những đánh giá sâu và đề đạt phương án với Quốc hội.

Đại biểu Hà Ánh Phượng (Phú Thọ) cho rằng, thực tế qua 10 năm thực hiện chế độ tiền lương, mức thu nhập của nhà giáo vẫn thấp, thậm chí có nhóm nhà giáo không đủ trang trải cuộc sống của gia đình. Bà Hà Ánh Phượng đề nghị trong cải cách chính sách tiền lương lần này, cần quy định lương của giáo viên ở mức cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc theo vùng. Đồng thời, đại biểu Phượng cũng đề nghị phải có giải pháp tăng lương và phụ cấp cho nhân viên trường học để họ yên tâm công tác, cống hiến với nghề, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện nay.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy: Thay vì Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa thì Bộ nên tập trung chỉ đạo biên soạn SGK cho trẻ em khiếm thính, khiếm thị, sách giáo khoa dạy tiếng dân tộc thiểu số mới là việc cấp thiết.