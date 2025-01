Bộ trưởng Công Thương kiểm tra cung ứng điện dịp Tết

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương, trong dịp Tết, các địa phương thường tổ chức hoạt động vui chơi, bắn pháo hoa, đốt đèn trời nên nguy cơ sự cố về điện rất nhiều. Các đơn vị cần chuẩn bị phương án rõ ràng về nhân lực, phương tiện, vật tư… để xử lý các sự cố nếu có nhằm bảo đảm mọi tình huống được xử lý nhanh nhất, tuyệt đối không để xảy ra sự cố lớn mà không kịp thời khắc phục.

Ngày 25/1 (tức 26 Tết), Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cùng đoàn công tác của Bộ Công Thương đã đi kiểm tra công tác bảo đảm cung ứng điện dịp Tết Nguyên đán 2025.

Theo dự báo, trong dịp Tết do hầu hết các phụ tải công nghiệp ngừng, giảm sản xuất, nhu cầu tiêu thụ điện thấp. Sản lượng trung bình ngày dự kiến đạt 561 triệu kWh bằng khoảng 73% mức trung bình ngày của tháng 1/2025 và bằng khoảng 60% so với ngày làm việc bình thường.

Công suất lớn nhất của hệ thống điện (Pmax) là 36.426 MW và công suất tối thiểu (Pmin) là 16.202 MW, bằng 60% phụ tải ngày làm việc bình thường. Điều này cũng khiến rủi ro hệ thống dễ xảy ra.

Ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - cho biết, hiện EVN và các đơn vị đã lập kế hoạch đảm bảo điện cho sản xuất và tiêu dùng, bao gồm phương án đảm bảo cung cấp điện, đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ...

EVN phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho tàng; đồng thời không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố. Các đơn vị tổ chức trực tăng cường, vận hành, sửa chữa điện 24/24h trong các ngày nghỉ Tết.

Ông Đặng Hoàng An - Chủ tịch Tập đoàn EVN - cho biết thêm, năm nay Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) được chuyển giao về Bộ Công Thương quản lý nhưng công tác chuyên môn vẫn duy trì tốt.

"EVN và NSMO sẽ cố gắng tối đa để đảm bảo điện cho dịp Tết. Đặc biệt ở những địa điểm đông người, bắn pháo hoa, diễn ra các sự kiện lễ hội, chúng tôi theo dõi nghiêm ngặt. Ở những trạm biến áp không có người trực nhưng nơi cần sẽ chỉ đạo sẽ được bố trí người trực”, ông Đặng Hoàng An cho hay.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị của EVN và NSMO, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên lưu ý, các đơn vị cần sẵn sàng đảm bảo an toàn hệ thống điện, đặc biệt là tại các điện lực địa phương.

“Dịp Tết, các địa phương thường tổ chức hoạt động vui chơi, bắn pháo hoa, đốt đèn trời, cho nên nguy cơ sự cố về điện rất nhiều. Các đơn vị cần chỉ đạo các công ty địa phương lưu ý về vấn đề này”- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị.

Tại Hà Nội, do tính chất trong dịp Tết phụ tải thấp, điện áp cao, lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu EVN và NSMO nên ưu tiên huy động nguồn điện nền, thuỷ điện là chính. Các đơn vị cần chuẩn bị vật tư, phương tiện thay thế, lên phương án rõ ràng về nhân lực, phương tiện, vật tư… để xử lý các sự cố nếu có nhằm bảo đảm mọi tình huống được xử lý nhanh nhất.

"Các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ với phương châm tuyệt đối an toàn, tuyệt đối không để xảy ra sự cố lớn mà không kịp thời khắc phục", Bộ trưởng Công Thương yêu cầu.

.