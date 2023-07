Bộ Tài nguyên Môi trường chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án Five Star Eco City

TPO - UBND tỉnh Long An giao hơn 37,3 ha đất nhưng Công ty Năm Sao xây dựng các công trình hạ tầng, kỹ thuật trên diện tích hơn 39,4 ha là hành vi chiếm 2,16 ha đất, vi phạm quy định của Chính phủ.

4 lần điều chỉnh quy hoạch

Bộ Tài nguyên Môi trường vừa có kết luận số 12/KL-BTNMT, thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai, môi trường của Công ty CP Tập đoàn Quốc tế Năm Sao khi thực hiện dự án Khu đô thị Năm Sao (tên thương mại là Five Star Eco City) tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc và xã Long Trạch, Long Khê, huyện Cần Đước.

Cụ thể, ngày 22/4/2005, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định thu hồi 395.614 m2 đất tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ngày 16/10/2007, UBND tỉnh Long An phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu trung tâm thương mại du lịch thể thao biệt thự nhà vườn do Công ty Năm Sao làm chủ đầu tư. Theo đó, tổng diện tích đất thu hồi là 395.614 m2, có 121 trường hợp bị ảnh hưởng.

Ngày 27/9/2011, UBND tỉnh Long An giao 282.451 m2 đất (có 1.517 m2 thuộc lộ giới giao thông) cho Công ty Năm Sao để sử dụng vào mục đích đầu tư Khu đô thị Năm Sao đợt 1. Trong đó, diện tích 88.446 m2 đất xây dựng công trình công cộng, sẽ được bàn giao cho địa phương quản lý sau khi xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Ngày 18/12/2011, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BH 703180 cho Công ty Năm Sao, diện tích 283.451 m2 đất ở nông thôn (thửa 142, tờ bản đồ số 4), thời hạn sử dụng lâu dài.

Ngày 17/12/2015, UBND tỉnh Long An tiếp tục giao 89.775 m2 đất cho Công ty Năm Sao đợt 2, khu 39 ha. Trong đó, diện tích 8.584 m2 giao đất có thu tiền sử dụng đất, diện tích 81.191 m2 giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng.

Kết luận thanh tra của Bộ Tài nguyên Môi trường chỉ ra, sau khi được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Năm Sao giai đoạn 1, trong quá trình triển khai dự án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã tiếp tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 với 4 lần.

Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 giai đoạn 1 của dự án thì tổng diện tích đất ở được phê duyệt là 181.903 m2, nhưng Công ty CP Tập đoàn Quốc tế Năm Sao được giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 203.589 m2 đất ở, chênh lệch 21.685 m2.

Bộ Tài nguyên Môi trường kết luận, phần diện tích đất chênh lệch hơn 21.685 m2 được quy hoạch để xây dựng nhà trẻ mẫu giáo, đất trạm y tế, đất công trình thương mại nên việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên của UBND tỉnh Long An và Tài nguyên Môi trường là không phù hợp quy định của pháp luật.

Lấn chiếm hơn 2,1 ha

Qua thanh tra, Bộ Tài nguyên Môi trường nhận thấy, UBND tỉnh Long An ban hành các quyết định giao đất, cho thuê đất đối với Công ty CP Tập đoàn Quốc tế Năm Sao theo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, không theo nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư được phê duyệt là không phù hợp với quy định tại Điều 52 Luật Đất đai năm 2013.

Việc xác định giá đất đối với diện tích 8.584 m2 đất ở nông thôn giai đoạn 1 giao cho chủ đầu tư dự án Khu đô thị Năm Sao theo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh trong việc tính tiền sử dụng đất là chưa phù hợp với các quy định của Chính phủ.

Tập đoàn Quốc tế Năm Sao được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 4.114 m2 đất thuộc quy hoạch hành lang đường giao thông tỉnh lộ 826 và 835B là chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 88.446 m2 đất xây dựng công trình công cộng tại dự án với mục đích sử dụng là đất ở nông thôn, nguồn gốc nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất là không đúng với mục đích sử dụng đất, hình thức sử dụng đất và không thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 91 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ.

Ngoài ra, thửa đất thể hiện trên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho Tập đoàn Năm Sao không có ranh khép kín, gồm nhiều vị trí khác nhau là không phù hợp với quy định tại khoản 11 Điều 4 Luật Đất đai năm 2003, khoản 1 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013; diện tích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhiều phần diện tích với mục đích sử dụng khác nhau nhưng không được thể hiện theo từng thửa đất trên quy hoạch chi tiết xây dựng đã được xét duyệt là chưa phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP và khoản 1 Điều 26 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Tập đoàn Năm Sao được UBND tỉnh Long An giao 373.226 m2 đất để thực hiện dự án Khu đô thị Năm Sao giai đoạn 1 nhưng chủ đầu tư đã sử dụng và thực hiện xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên diện tích 394.827 m2, vượt 21.601 m2 đất được giao. Đây là hành vi chiếm đất, vi phạm quy định tại điểm e khoản 3 Điều 14 Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ.

Tập đoàn Năm Sao thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân dưới hình thức phân lô, bán nền khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép quy định tại Điều 194 Luật Đất đai năm 2013.

Kết luận thanh tra các dự án trên địa bàn tỉnh Long An, của Bộ Tài Nguyên Môi Trường chỉ ra, địa phương này đã giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, hàng chục hecta đất, vi phạm Luật Đất đai 2013. Cụ thể, tại kết luận số 08/KL-BTNMT kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật đất đai, môi trường của Công ty CP Tập đoàn Địa ốc Cát Tường khi thực hiện dự án Khu dân cư Tây Sài Gòn (xã Đức Lập Hạ và xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hoà), qua thanh tra nhận thấy, UBND tỉnh Long An đã ban hành quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 và quyết định số 3376/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 giao 378.871 m2 đất cho Cát Tường để thực hiện dự án Khu dân cư Tây Sài Gòn không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất là không đúng quy định tại Khoản 1, điều 118 Luật Đất đai năm 2013. Kết luận thanh tra số 07/KL-BTNMT kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai, môi trường đối với Công ty TNHH Hải Sơn khi thực hiện dự án phát triển nhà ở, khu đô thị, khu dân cư (xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà và xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc) khẳng định, qua thanh tra 3 dự án phát triển nhà ở, khu đô thị, khu dân cư của Công ty Hải Sơn cho thấy địa phương còn những tồn tại như, thực hiện quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất chưa phù hợp với quy định của pháp luật.