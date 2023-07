Một phường có đến 4 dự án bất động sản vi phạm kéo dài

TPO - Việc trên địa bàn một phường tại tỉnh BÌnh Dương có 4 dự án bất động sản sai phạm kéo dài chưa xử lý dứt điểm làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, an ninh trật tự và môi trường đầu tư trong lĩnh vực này.

Một trong những nội dung được cử tri tỉnh Bình Dương quan tâm tại kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa X (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) là lĩnh vực quản lý đất đai, nhà ở.

Cụ thể, cử tri phản ánh, đề nghị liên quan các dự án khu nhà ở cùng nằm trên địa bàn phường Tân Bình (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) gồm: Khu nhà ở công nhân Tân Bình của Công ty cổ phần Trung Thành; Khu nhà ở An Trung của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Trung; Khu nhà ở Đông Bình Dương của Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương và Khu nhà ở Đất Mới của Công ty cổ phần Đất Mới.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra trước kỳ họp, đại diện HĐND tỉnh Bình Dương cho biết, đối với 4 dự án nêu trên, tính đến thời điểm hiện nay việc triển khai dự án quá chậm. Trong đó, có 2 dự án (Khu nhà ở Đất Mới, Khu nhà ở công nhân Tân Bình) chủ đầu tư đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà, sinh sống ổn định khi Chủ đầu tư chưa đủ điều kiện để nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.

Đối với 2 dự án còn lại cũng chưa đủ điều kiện chuyển nhượng nhưng đã thỏa thuận chuyển nhượng cho người dân. Cả 4 dự án đã được thực hiện thanh tra (3 dự án do Thanh tra tỉnh Bình Dương chủ trì), kiểm tra (1 dự án do Sở Xây dựng Bình Dương chủ trì).

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã yêu cầu các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, rà soát hoàn thiện thủ tục đất đai, xây dựng, nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch chi tiết được duyệt... làm cơ sở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng.

Đến nay, các dự án đều chưa hoàn thành theo chỉ đạo nêu trên, chưa đủ điều kiện để lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đến cho người nhận chuyển nhượng. Do đó, dẫn đến việc người dân nhận chuyển nhượng, đang sinh sống trong dự án bức xúc và kiến nghị đến các đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương trong các kỳ tiếp xúc cử tri.

Để có cơ sở giải quyết dứt điểm các vụ việc nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã ra hai văn bản kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo, yêu cầu các Chủ đầu tư báo cáo cụ thể về tình hình triển khai các dự án (các thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng so với quy hoạch chi tiết được duyệt, việc đấu nối cơ sở hạ tầng, hiện trạng sử dụng đất, thời điểm chuyển nhượng, danh sách cụ thể các trường hợp đã chuyển nhượng, việc xây dựng nhà của người nhận chuyển nhượng...; tiến độ thực hiện các kết luận thanh, kiểm tra; vướng mắc, khó khăn, đề xuất, kiến nghị để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng). Trên cơ sở đó, UBND thành phố Dĩ An thống nhất với các sở, ngành có liên quan và báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm.

Chỉ đạo cơ quan chức năng liên quan tiếp tục rà soát, xử lý theo quy định các trường hợp vi phạm hành chính trong việc sử dụng đất, xây dựng... tại 4 dự án kể trên.