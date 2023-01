Bờ sông Hồng sạt lở đe doạ an toàn 30 hộ dân quận Hoàn Kiếm

TPO - UBND thành phố Hà Nội vừa công bố tình huống khẩn cấp sự cố lún, sụt, sạt lở bờ hữu sông Hồng trên địa bàn phường Chương Dương (Hoàn Kiếm) và ban hành lệnh khẩn cấp xây dựng công trình để ngăn chặn tình trạng này.

Theo công bố, bờ hữu sông Hồng, đoạn tương ứng từ K67+300 đến K67+870 đê hữu Hồng, thuộc phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm) trong phạm vi 500 mét, bờ sông xuất hiện nhiều vị trí sạt lở, dốc đứng. Sạt lở đã gây lún nền, nứt tường, nghiêng công trình nhà dân.

Theo UBND thành phố Hà Nội, sạt lở có xu hướng tiếp tục phát triển, có nguy cơ đe doạ trực tiếp tới an toàn tính mạng, tài sản của khoảng 30 hộ dân sinh sống sát bờ sông.

UBND thành phố giao UBND quận Hoàn Kiếm vận động, sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi không bảo đảm an toàn; tập trung triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân trong tình huống thiên tai. Đồng thời cảnh báo, giám sát, hướng dẫn và chủ động thực hiện việc hạn chế hoặc cấm người, phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm; thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn đối với nhà cửa, công trình công cộng và cơ sở kinh tế, an ninh, quốc phòng theo phương châm 4 tại chỗ.

Sở NN&PTNT Hà Nội được giao tổ chức chỉ đạo thực hiện ngay việc khoanh vùng phạm vi có nguy cơ sạt lở; thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình diễn biến sạt lở và tiến độ khắc phục sự cố; phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm trong việc theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở; thực hiện biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế cao nhất sự phát triển của các cung sạt; thông báo rộng rãi tình huống khẩn cấp nói trên.

Thành phố cũng ban hành lệnh khẩn cấp xây dựng công trình để khắc phục tình trạng lún, sụt, sạt lở bờ hữu sông Hồng, đoạn tương ứng từ K67+300 đến K67+870 đê hữu Hồng. Sở NN&PTNT được giao quản lý, thực hiện xây dựng công trình nhằm ngăn chặn, khắc phục tình trạng sạt lở, giữ ổn định bờ sông; đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Cụ thể, thành phố sẽ chi khoảng 60 tỷ từ ngân sách thành phố để làm kè hộ chân, gia cố bờ sông tại các vị trí sạt lở qua khu dân cư sinh sống tập trung, tổng chiều dài tương ứng khoảng 500 mét, yêu cầu thi công hoàn thành trước ngày 30/6/2023.