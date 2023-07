Bổ nhiệm nhân sự đặc biệt ở EVN; Ngân hàng SCB có động thái mới

TPO - Thứ trưởng Bộ Công Thương làm Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Lùi lịch trả lương hưu, trợ cấp tháng 8; Bộ Công Thương bán xe Land Cruiser, Mercedes; Sẽ di dời trụ sở 22 bộ, ngành về khu Tây Hồ Tây và Mễ Trì .... là những thông tin đáng chú ý tuần qua.

Thứ trưởng Bộ Công Thương làm Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 19/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 868 về việc điều động, bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Quyết định bổ nhiệm ông An có hiệu lực từ ngày 19/7/2023.

Ông Đặng Hoàng An sinh năm 1965, quê quán Hiệp Hòa, Bắc Giang. Ông An đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Năng lượng điện tại CH Séc và Thạc sỹ Quản lý hệ thống điện, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Học viện Công nghệ châu Á (Thái Lan). Ông An thông thạo các ngoại ngữ: Anh, Tiệp Khắc.

Ông An từng trải qua nhiều vị trí công tác, lãnh đạo quản lý ngành điện như: Phó giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (1993 đến 2004); Trưởng Ban Kỹ thuật Lưới điện EVN (2004 đến 2006); Phó giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 (2006 đến 2007); Trưởng Ban Kế hoạch EVN (2007 đến 2008); Phó tổng Giám đốc EVN (2008 đến 2015), Tổng giám đốc EVN (từ tháng 7/2015 đến tháng 5/2018).

Từ tháng 5/2018 đến nay, ông An giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Lùi lịch trả lương hưu, trợ cấp tháng 8

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam chính thức quyết định lùi ngày trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng của tháng 8 tới.

Cụ thể, ngày 14/8, Nghị định 42/2023 về tăng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ tháng 7/2023 chính thức có hiệu lực. Để đảm bảo chi trả lương hưu theo mức tăng mới, kỳ chi trả lương hưu tháng 8 được lùi tới ngày 14/8, đồng thời trả cả phần lương chênh lệch tăng thêm của tháng 7 nhưng chưa chi trả ở kỳ trước.

BHXH Việt Nam đã gửi văn bản về thay đổi trên tới tất cả các đơn vị liên quan để thực hiện, đảm bảo chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, sẵn sàng để triển khai công tác chi trả lương hưu, trợ cấp cho người hưởng thuận lợi, đúng quy định.

BHXH Việt Nam cũng điều chỉnh, cập nhật Phần mềm Quản lý chi trả các đối tượng đang hưởng chế độ BHXH hằng tháng; lập và chuyển danh sách chi trả theo quy định; phối hợp với cơ quan bưu điện để cấp kinh phí và có kế hoạch tổ chức chi trả lương hưu kịp thời theo mức hưởng mới tới người hưởng từ ngày 14/8 tới.

Bộ Công Thương bán xe Land Cruiser, Mercedes... giá hơn 2,9 tỷ đồng

Bộ Công Thương có văn bản số 856/TB-VP thông báo việc chọn tổ chức bán đấu giá, thanh lý 21 xe công, trong đó có nhiều chiếc ‘xe sang’ như Land Cruiser, Mercedes , Camry... với giá bán khởi điểm hơn 2,9 tỷ đồng.

Theo thông báo của Bộ Công Thương, trong số 21 chiếc xe ôtô được thanh lý đợt này có 7 chiếc Toyota Camry đời 2000-2004, 1 chiếc xe Toyota Land Cruiser đời 2006, một chiếc xe Mercedes đời 2005, 4 chiếc xe Toyota Altis năm sản xuất 2000- 2004. Ngoài ra, còn các mẫu xe khác như Ford Everest, Mitsubishi Pajero, Toyota Innova và Ford Laser.

Các mẫu xe sẽ được bán thanh lý là đều có thời gian sản xuất từ cách đây 16 đến hơn 22 năm. Có 20 chiếc được sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam, duy nhất một mẫu được sản xuất tại Nhật Bản.

Sẽ di dời trụ sở 22 bộ, ngành về khu Tây Hồ Tây và Mễ Trì

Ngày 20/7, Bộ Xây dựng công bố quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 với các lộ trình cụ thể.

Bộ Xây dựng cho biết, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030.

Theo đó, hệ thống trụ sở mới này sẽ là nơi làm việc của 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ, 8 cơ quan thuộc Chính phủ và 6 cơ quan Trung ương của các đoàn thể. Đồ án quy hoạch gồm 2 bản quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại hai khu vực là Tây Hồ Tây và Mễ Trì.

Quy mô lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trụ sở bộ, ngành trung ương tập trung tại khu Tây Hồ Tây khoảng 35 ha, gồm 20,7 ha thuộc phường Xuân La, quận Tây Hồ và 14,3 ha tại phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm.

Vụ huỷ gói thầu hơn 220 tỷ vì áp tiêu chí 'tào lao': Nhà thầu đồng loạt phản ứng

Sở Du lịch Quảng Bình xác nhận thông tin, đã nhận được 2 đơn kiến nghị về việc phản đối quyết định huỷ thầu Gói thầu số 15 (TIIGP2-VIE-W04), Cải thiện tiếp cận đường bộ và đường sông Nhật Lệ - Long Đại của chủ đầu tư.

Theo đó, 2 nhà thầu gửi đơn phản đối quyết định huỷ thầu của chủ đầu tư là Liên danh Tổng công ty 319 - Công ty CP Xây lắp và Thương mại An Bảo và Liên danh Công ty CP Giao thông xây dựng số 1 - Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại Miseco.

Trong đó, nội dung phản đối của Liên danh Tổng công ty 319 - Công ty CP Xây lắp và Thương mại An Bảo cho rằng: Họ đạt tất cả các tiêu chí, trừ tiêu chí “tào lao” EQC 2.5.2 “Kinh nghiệm xây dựng trong các hoạt động chính”: “(ii) Thi công tu bổ, phục hồi công trình đường bậc cấp đi bộ lên núi cao >= 250m, mặt đường lát đá tự nhiên diện tích >= 2.000m2”.

Tiêu chí này theo khuyến nghị của ADB trong thư ngày 18/1/2023 là hạn chế nhà thầu, tuy nhiên bên mời thầu không tuân thủ và vẫn đưa vào hồ sơ mời thầu để phát hành.

Bất thường công ty yến sào xuất hóa đơn 34.000 tỷ đồng chỉ trong 7 ngày

Theo Cục Thuế quận Bình Thạnh - TPHCM, lợi dụng quy định thông thoáng từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, một doanh nghiệp yến sào liên tục xuất nhiều hóa đơn có tổng trị giá 34.000 tỷ đồng chỉ trong 7 ngày, tuy nhiên phần lớn hóa đơn xuất vào thị trường chứng khoán.

Theo ông Đặng Khắc Phúc, Chi cục Thuế quận Bình Thạnh đang quản lý hơn 22.000 doanh nghiệp, 16.000 người kinh doanh cá nhân. Ngành thuế đang triển khai hoá đơn điện tử với mục tiêu tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng hệ thống cảnh báo rủi ro, tra soát chưa hoàn thiện và hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp đang lợi dụng quy định thông thoáng khi chuyển từ hoá đơn giấy sang hoá đơn điện tử để trục lợi, mua bán hoá đơn bất hợp pháp.

"Riêng tại Bình Thạnh, một doanh nghiệp yến sào xuất hóa đơn giá trị 34.000 tỷ đồng chỉ trong vòng một tuần. Khi kiểm tra, ngành thuế phát hiện chỉ có 40 triệu đồng hóa đơn kinh doanh yến, còn lại là hóa đơn xuất vào thị trường chứng khoán" - ông Phúc cho hay.

Hiện Chi cục thuế Bình Thạnh đã báo cáo Cục Thuế TPHCM và Tổng cục Thuế để kiểm tra, xử lý việc sử dụng hóa đơn của công ty này.

Ngân hàng SCB liên tiếp đóng cửa phòng giao dịch

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) thông báo về việc chấm dứt hoạt động của 3 phòng giao dịch trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, kể từ ngày 21/7, SCB tiếp tục đóng cửa thêm 2 phòng giao dịch, gồm: Phòng giao dịch An Đông Plaza thuộc chi nhánh Sài Gòn đóng tại Trung tâm Thương mại An Đông Plaza (số 18 An Dương Vương, phường 9, quận 5) và Phòng giao dịch Trần Quang Khải thuộc chi nhánh Tân Định (số 170 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1).

Ngoài ra, kể từ ngày 14/7, SCB chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch Minh Khai thuộc chi nhánh Cống Quỳnh (số 316 - 318 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3).

Trước đó, vào đầu tháng 7, SCB cũng đã phát đi thông cáo về việc chấm dứt hoạt động và giải thể 3 phòng giao dịch tại TPHCM.

Giá xăng dầu tăng mạnh, RON 95 vọt lên gần 22.800 đồng/lít

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h ngày 21/7, giá bán lẻ xăng RON 95 tăng thêm 1.295 đồng/lít, lên 22.792 đồng/lít. Xăng E5 RON 92 bán lẻ tăng 1.220 đồng/lít, lên 21.639 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel bán lẻ tăng 884 đồng/lít, lên 19.500 đồng/lít. Dầu hỏa tăng giá bán lẻ 869 đồng/lít, lên 19.189 đồng/lít. Dầu mazut tăng 437 đồng/kg, lên 15.725 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan điều hành tiếp tục không chi Quỹ bình ổn xăng dầu và dừng trích lập vào quỹ.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 20 lần điều chỉnh, trong đó có 11 lần tăng, 6 lần giảm và 3 lần giữ nguyên.