Nhiều khách ngất xỉu trên chuyến bay của Delta Airlines

TPO - Một số hành khách trên chuyến bay của Delta Airlines rời Las Vegas đã ngất xỉu sau khi chiếc máy bay nằm trên sân đỗ trong gần 4 giờ mà không bật điều hòa. Ít nhất 5 hành khách đã được đưa ra khỏi máy bay bởi các nhân viên y tế.

Sự việc diễn ra vào ngày 17/7, chuyến bay DL555 của Delta dự kiến ​​rời sân bay quốc tế Harry Reid vào khoảng 13h45 (giờ địa phương) và đến sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta.

Tuy nhiên, chuyến bay phải xếp hàng đợi phía sau hơn chục chuyến bay khác, buộc nó phải đợi trên sân đỗ.

Hệ thống điều hòa không khí của chiếc Boeing 757 không hoạt động và máy bay bị "nướng" dưới cái nóng mùa hè ở Las Vegas. Nhiệt độ lên đến 3 con số từ 111-115 độ C, khiến cho những người trong cabin không thể chịu nổi.

Một phóng viên tên Krista Garvin có mặt trên chuyến bay và đã trực tiếp tường thuật về những gì đã xảy ra. Khoảng 2 giờ sau khi lên máy bay, một số hành khách bắt đầu bị ảnh hưởng xấu do sức nóng.

Phi công đã hướng dẫn mọi người trong cabin "nhấn nút gọi tiếp viên nếu bạn đang gặp trường hợp khẩn cấp về y tế" và các tiếp viên hàng không đã phát mặt nạ dưỡng khí cho những người bị ảnh hưởng nặng nhất.

Garvin nói: "Có một người phụ nữ đã nằm xuống lối đi. Cô ấy bị ốm rõ rệt. Cô ấy thậm chí không thể mở mắt. Cô ấy lắc lư qua lại."

Tình hình trở nên tồi tệ hơn với nhiều hành khách bất tỉnh và một số người nôn mửa.

Các nhân viên y tế đã đưa cáng lên máy bay và ít nhất 5 hành khách đã được đưa ra khỏi máy.

Các nhân viên vệ sinh đã được đưa lên máy bay để dọn dẹp những vết bẩn trong khi các hành khách khác vẫn đang trải qua sự nóng bức, khó chịu.

Phi công sau đó nói rằng một số tiếp viên đã bị ốm, vì vậy chuyến bay có thể không thể khởi hành.

Sau thời gian dài chịu nóng trên máy bay, hành khách được thông báo rằng họ có thể xuống máy bay nếu muốn nhưng có thể sẽ phải mất nhiều ngày để bắt chuyến bay khác đến Atlanta.

Chuyến bay ban đầu được dời lại vào sáng hôm sau nhưng không biết vì lý do gì chuyến bay đã bị hủy.

Delta cho biết trong một tuyên bố: "Chúng tôi xin lỗi vì trải nghiệm mà khách hàng gặp phải trên chuyến bay 555 từ Las Vegas đến Atlanta vào ngày 17/7, dẫn đến việc chuyến bay bị hủy. Các nhà điều tra đang xem xét các tình huống dẫn đến nhiệt độ khó chịu bên trong cabin. Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của nhân viên của hãng và những người phản ứng đầu tiên tại sân bay quốc tế Harry Reid."

Delta nói thêm rằng họ đã đưa ra lời xin lỗi trực tiếp tới tất cả hành khách trên chuyến bay, tiến hành bồi thường và giúp các hành khách đặt chỗ trên các chuyến bay khác.

Mặc dù không có luật cụ thể bắt buộc phải bật các hệ thống điều hòa không khí trên máy bay thương mại, nhưng Bộ quy tắc liên bang của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) yêu cầu các hãng hàng không duy trì điều kiện không khí trong cabin thoải mái và sạch sẽ, và điều hòa không khí là cách duy nhất để thực hiện điều này.

Trước đó đã có một số trường hợp hành khách bị ngất xỉu do thiếu điều hòa trên các chuyến bay của Go First và Alliance Air vào mùa hè năm ngoái.

