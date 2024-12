Bờ biển sạt lở, nguy cơ 'nuốt chửng' nhiều công trình quan trọng ở Quảng Ngãi

TPO - Triều cường, sóng lớn liên tục thời gian qua khiến nhiều đoạn bờ biển ở Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến đất đai của dân, đồn biên phòng, trạm phát sóng viễn thông,… và nguy cơ ảnh hưởng an toàn công trình Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Sạt lở đe dọa nhiều nhà cửa, công trình ở Dung Quất

Bờ biển dọc khu vực phía đông Mũi Co Co (thuộc thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn) đang bị triều cường, sóng lớn tàn phá gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng.

Hàng trăm mét khối đất bị “lôi” xuống biển gây mất an toàn cho người dân, đe dọa an toàn của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất, trạm phát sóng viễn thông, thậm chí đe dọa sự an toàn công trình Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Theo ghi nhận của PV, hàng chục mét bờ biển trước Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất bị sạt lở nghiêm trọng. Hàng nghìn mét khối đất, đá trên toàn tuyến bị cuốn phăng ra biển, cây xanh phòng hộ bị ngã đổ trơ gốc. Nhiều điểm đất đá bị khoét sâu tạo thành hàm ếch. Nhiều đoạn, sạt lở nặng tạo thành những bờ vực cao dựng đứng sát tuyến đường bê tông tuần tra bảo vệ công trình Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Trước tình hình nguy cấp này, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng đã cắm biển cảnh báo, đồng thời huy động lực lượng gia cố bờ biển, hạn chế sạt lở. Tuy nhiên, những nỗ lực trên cũng chỉ như muối bỏ biển trước triều cường.

Trung tá Nguyễn Quang Vinh - Chính trị viên, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất (BĐBP Quảng Ngãi) cho biết, đoạn bờ biển phía trước đồn đã bị sạt lở nghiêm trọng. Đơn vị đã huy động chiến sĩ gia cố tạm thời, cũng chỉ nhằm hạn chế chứ không thể ngăn được sạt lở. Về lâu dài, phải có kè chắn sóng kiên cố mới đảm bảo an toàn không chỉ cho trụ sở đơn vị mà còn cả hành lang an toàn các công trình của Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Theo lãnh đạo huyện Bình Sơn, hơn 4 năm trở lại đây triều cường, sóng lớn đã bào mòn gần 2.000 mét bờ biển từ Đồn Biên phòng Dung Quất đến núi Hòn Cóc. Những công trình như đường giao thông dẫn vào Đồn biên phòng, hành lang an toàn đường ống, bể chứa sản phẩm thuộc Nhà máy lọc dầu Dung Quất đều có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Trước tình hình này, UBND huyện Bình Sơn đã kiến nghị tỉnh Quảng Ngãi đầu tư xây dựng khẩn cấp kè chống sạt lở đoạn bờ biển dài khoảng 500 mét với kinh phí khoảng 50 tỷ đồng nhằm chống sạt lở bờ biển, giữ an toàn cho các công trình quan trọng.

Sạt lở tấn công bãi biển du lịch Mỹ Khê

Tại bờ biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi), sóng lớn cũng gây sạt lở nhiều đoạn dọc theo bờ biển. Điểm nặng nhất là khu vực ven biển phía trước quán cà phê Bosam, sóng biển đã lấn sâu vào khoảng 1,5 – 2 mét.

Theo người dân, sạt lở đã kéo dài nhiều năm nay, tuy nhiên 2 năm trở lại đây mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn.

Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê Võ Minh Chính cho biết, sạt lở tại đây kéo dài tới hơn 1km từ nhiều năm nay. Đoạn bờ biển từ xóm Khê Hội đến xóm Khê Tân, thôn Cổ Lũy cũng bị xói lở nặng, nhiều cây dương liễu bật gốc. Tình trạng này đã ảnh hưởng lớn đến đời sống, đất đai của người dân và hoạt động du lịch.

“Địa phương đã kiểm tra và báo cáo lãnh đạo thành phố. Với tình trạng như hiện nay, các công trình hạ tầng du lịch được đầu tư xây dựng có nguy cơ “biến mất”. Để tạo cảnh quan cho khu du lịch Mỹ Khê và chống sạt lở, về lâu dài chắc chắn phải xây kè nối dài từ Tịnh Kỳ lên Tịnh Khê mới có thể ngăn chặn được biển xâm thực”, ông Chính kiến nghị.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức kiểm tra thực tế và yêu cầu các cấp ngành liên quan cần có giải pháp xử lý hữu hiệu để ngăn chặn sạt lở tiếp diễn, bảo vệ an toàn cho các công trình.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương kiểm tra tình hình sạt lở đoạn từ Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất đến bãi biển Hòn Cóc (thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận). Và có phương án ngăn chặn tạm thời nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

Đồng thời, triển khai các biện pháp như thông báo, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng ngăn không cho người, phương tiện vào khu vực sạt lở, theo dõi diễn biến sạt lở; huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, vật liệu địa phương để thực hiện việc xử lý bước đầu để hạn chế sạt lở.

Tổ chức kiểm tra, khảo sát chi tiết, đánh giá hiện trạng để đề xuất đầu tư kè kiên cố nhằm bảo vệ các công trình.