Bộ ba sản phẩm “trong uống ngoài thoa” của Hi Beauty cải thiện tình trạng nám da hiệu quả

Với chất lượng sản phẩm tuyệt vời và hiệu quả cao, Hi Beauty đã trở thành một trong những thương hiệu mỹ phẩm quen thuộc được hàng trăm ngàn phụ nữ Việt Nam tin tưởng lựa chọn.

Xuất phát từ nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ, Hi Beauty được nghiên cứu và sản xuất với bộ ba sản phẩm “trong uống ngoài thoa” hỗ trợ điều trị nám, sạm da hiệu quả, tái tạo làn da tươi trẻ, đem đến sự tự tin và năng lượng dồi dào cho phái nữ. Bộ sản phẩm gồm viên uống, kem thoa và serum, mang đến một giải pháp hỗ trợ dưỡng trắng toàn diện được chứng nhận và kiểm định an toàn, lành tính.

Viên uống TPBVSK Hi Beauty với cơ chế tác động từ sâu bên trong cơ thể, được chiết xuất từ những thành phần tự nhiên như: Đương quy, huyền sâm, hà thủ ô đỏ, vitamin B6, Biotin, Vitamin ET… Hỗ trợ chị em bổ sung Collagen, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hoá da, tăng tính đàn hồi cho da, hỗ trợ giữ độ ẩm cho da, hạn chế nám, sạm da, giúp da sáng mịn.

Sử dụng viên uống TPBVSK Hi Beauty theo liệu trình đều đặn, ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 1 viên sau bữa ăn khoảng 30 phút để có hiệu quả tốt nhất.

Theo chị Xuân (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Sau khi sử dụng bộ ba sản phẩm Hi Beauty, tôi cảm nhận thấy da đều màu hơn, sáng hơn và căng mịn hơn. Điều đặc biệt là không thấy có tác dụng phụ, ăn ngon, ngủ ngon mà da lại đẹp lên từng ngày nữa”.

Bên cạnh việc sử dụng viên uống đều đặn để tác động từ sâu bên trong, chị em cũng cần giữ thói quen “trong uống ngoài thoa” để đảm bảo hiệu quả tốt nhất. Ngoài viên uống để đạt hiệu quả cao, chị em có thể kết hợp thêm với Kem thoa ngoài Hi Beauty Cream và Serum Hi Beauty.

Kem bôi da Hi Beauty Cream với các thành phần như: Purihed water, Niacinamide, Methylpropanediol, Glycerin, Alpha-Arbutin, Hydrolyzed Collagen… Giúp dưỡng ẩm da, dưỡng sáng da, chống nắng, ngăn ngừa và hỗ trợ làm mờ các vết thâm, nám, tàn nhang, nếp nhăn, đốm đen trên da, cho làn da tươi sáng, mềm mịn và đều màu hơn. Góp phần hỗ trợ ngăn ngừa quá trình lão hoá da sớm, thúc đẩy quá trình phục hồi da hư tổn.

Serum Hi Beauty với các thành phần chính như: Purified water, Glycerin, Tranexamic Acid, Niacinamide, Sodium Hyaluronate, D-Panthenol, Allantoin, Phenoxyethanol…. Giúp dưỡng da, dưỡng ẩm da, làm mềm da, hỗ trợ mờ các vết: thâm, sạm, nám, tàn nhang, nếp nhăn, đốm đen trên da, cho làn da mềm mại, tươi sáng hơn. Góp phần dưỡng sáng da và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hoá da sớm, thúc đẩy quá trình phục hồi da hư tổn.

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại sản phẩm được quảng cáo trị nám, dưỡng trắng hiệu quả, tuy nhiên không phải tất cả các mẫu sản phẩm được rao bán đều đảm bảo an toàn. Nếu chị em phụ nữ không cẩn trọng trong việc lựa chọn các loại mỹ phẩm chăm sóc da an toàn sẽ gây ra nhiều hệ lụy xấu, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe làn da, làm giảm vẻ đẹp tự nhiên của phái nữ. Chính vì vậy, người tiêu dùng cần thông thái trong việc tìm mua các thương hiệu mỹ phẩm uy tín, chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được Bộ Y tế kiểm định và cấp phép để đảm bảo an toàn cho sức khỏe và hiệu quả làm đẹp dài lâu.

Bộ sản phẩm chăm sóc da toàn diện Hi Beauty của Công ty TNHH TM Bifaco là dòng mỹ phẩm an toàn, với nguồn nguyên liệu sạch, được chế xuất với dây chuyền hiện đại, chuyên nghiệp, cấp phép và kiểm định bởi Bộ Y tế.

Hiệu quả sử dụng được kiểm chứng bằng hàng trăm ngàn đánh giá tốt của khách hàng trên cả nước. Đặc biệt, bộ ba sản phẩm Hi Beauty cũng dành được sự tin dùng của nhiều nghệ sĩ, MC nổi tiếng.

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.