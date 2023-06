BlackPink đến Hà Nội

TPO - Sau nhiều năm chờ đợi, cuối cùng người hâm mộ Việt Nam đã có cơ hội được chứng kiến trực tiếp nhóm nhạc thần tượng BlackPink biểu diễn tại Hà Nội vào ngày 29-30/7.

Mới đây, trang chủ công ty giải trí YG đã công bố lịch trình tour diễn Born Pink, đáng chú ý các fan được chứng kiến những Lisa, Jennie, Rosé, Jisoo biểu diễn Hà Nội vào ngày 29-30/7. Concert sẽ được tổ chức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Các tài khoản Twitter, Instagram chính thức của BlackPink cũng đã đồng loạt đăng poster của concert tại Hà Nội.

Như vậy, sau nhiều năm chờ đợi, cuối cùng các Blink Việt Nam (tên gọi fandom của BlackPink) đã có cơ hội được chứng kiến nhóm nhạc thần tượng của mình biểu diễn tại sân nhà. Hiện nay, BlackPink là một trong những nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc có độ phủ sóng lớn nhất tại Việt Nam. Do đó việc săn đón chiếc vé tham dự concert BlackPink "Born Pink" được dự đoán là một cuộc chiến cực nóng. Vé concert sẽ được mở bán vào 12h ngày 7/7 trên hệ thống Ticketbox, hiện giá vé vẫn chưa được công bố.

BlackPink được thành lập và quản lý bởi công ty giải trí YG Entertainment, chính thức ra mắt vào ngày 8/8/2016 với đội hình gồm bốn thành viên: Jennie, Lisa, Rosé và Jisoo.

Sau 7 năm hoạt động, BlackPink đã trở thành một trong những nhóm nhạc Hàn Quốc thành công nhất trong lịch sử và đạt được mức độ nổi tiếng toàn cầu. Các bản hit của BlackPink có thể kể đến Whistle, How You Like That, Shut Down, Ice Cream…

Đặc biệt, tất cả thành viên của BlackPink đều là đại sứ hoặc người mẫu cho các hãng thời trang xa xỉ lớn nhất thế giới. Jisoo ký hợp đồng với Cartier, Jennie với Chanel, Lisa với Celine, Bvlgari và MAC Cosmetics. Trong khi đó Rosé hợp tác với YSL và Tiffany & Co.

Born Pink World Tour là chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới thứ hai của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Blackpink để quảng bá album phòng thu tiếng Hàn thứ hai Born Pink của nhóm.