Bình Thuận phát hiện 68 vụ án kinh tế, tham nhũng

TPO - Trong 9 ngày Tết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức 385 tổ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường bộ, phát hiện xử lý 1.033 trường hợp vi phạm, xử phạt gần 3 tỷ đồng, tạm giữ 276 phương tiện. Trong lĩnh vực kinh tế và tham nhũng, cơ quan công an đã phát hiện 68 vụ, gồm các hành vi buôn bán, tàng trữ hàng cấm và vi phạm quy định về đấu thầu.

Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết từ 25/1 đến 2/2 (tức 26 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Ất Tỵ), tỉnh Bình Thuận xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông làm chết 3 người, bị thương 8 người.

So với cùng kỳ năm 2024, giảm 6 vụ tai nạn giao thông, giảm 1 người chết và giảm 14 người bị thương. Các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường bộ, không có tai nạn giao thông trên các tuyến đường sắt, đường thủy nội địa.

Cũng trong 9 ngày nghỉ Tết, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Bình Thuận tổ chức 385 tổ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường bộ, phát hiện xử lý 1.033 trường hợp vi phạm, xử phạt gần 3 tỷ đồng, tạm giữ 276 phương tiện; tước 22 giấy phép lái xe các loại, trừ điểm giấy phép lái xe 84 trường hợp.

Lực lượng cảnh sát giao thông tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, như vi phạm quy định về tránh vượt, phần đường, làn đường và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ) 283 trường hợp; vi phạm về nồng độ cồn 224 trường hợp; vi phạm về tốc độ 234 trường hợp; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, cơi nới thùng xe 3 trường hợp; vi phạm ma túy 2 trường hợp và 653 vi phạm khác.

Trong tháng đầu ra quân cao điểm bảo vệ Tết Ất Tỵ 2025, công tác đấu tranh phòng chống với các loại tội phạm đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, có 128/141 vụ án xâm phạm trật tự xã hội được điều tra làm rõ, đạt tỷ lệ 90,8%.

Điển hình như triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh tại huyện Tuy Phong, với số tiền đánh bạc hơn 1,3 tỷ đồng, khởi tố và bắt tạm giam 6 bị can. Triệt phá thành công nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trên địa bàn Bình Thuận, bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ hàng trăm tang vật có liên quan. Công an Hàm Thuận Nam tập trung xác minh, điều tra, thu hồi tài sản và làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 2 đối tượng Lê Quốc Phong và Đặng Quốc Dũng dưới hình thức thuê xe ô tô tự lái mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Đấu tranh triệt phá 56 vụ/282 đối tượng đánh bạc dưới nhiều hình thức khác nhau, khởi tố 4 vụ/19 bị can...

Về tội phạm ma túy, đã phát hiện 94 vụ với 201 đối tượng phạm tội. Trong đó, một chuyên án lớn đã thu giữ 4 kg ma túy đá, cùng 476 triệu đồng tiền mặt. Công an các địa phương như Bắc Bình và Tuy Phong cũng lập công với nhiều vụ tàng trữ, mua bán, và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được phát hiện.

Trong lĩnh vực kinh tế và tham nhũng, 68 vụ vi phạm đã được phát hiện, gồm các hành vi buôn bán, tàng trữ hàng cấm và vi phạm quy định về đấu thầu. Điển hình, vụ việc của một cơ sở kinh doanh thực phẩm nhập lậu tại địa bàn tỉnh Bình Thuận bị phát hiện và xử lý, thu giữ 0,4 tấn hàng không rõ nguồn gốc. Khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cùng các đối tượng khác liên quan về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” trong quá trình đấu thầu với Công ty CP Tiến bộ Quốc tế AIC.

Các vụ việc liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển và sử dụng pháo nổ trái phép cũng được kịp thời phát hiện, xử lý. Qua đó, đã vận động thu hồi hàng trăm loại pháo; phát hiện, xử lý 21 vụ/36 đối tượng vi phạm, thu giữ 578 quả pháo, gần 250 kg pháo và 2,8 kg thuốc pháo.