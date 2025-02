830 ‘ma men’ ở Hải Phòng bị phạt trong 9 ngày nghỉ Tết

TPO - Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lực lượng CSGT thành phố Hải Phòng đã tuần tra, xử lý 2.034 tài xế vi phạm, trong đó 830 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 2/2 (mùng 5 Tết Nguyên đán), Phòng CSGT – Công an TP Hải Phòng cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đơn vị đã phối hợp với công an các quận huyện triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo đó, trong những ngày nghỉ Tết, lực lượng CSGT toàn thành phố Hải Phòng đã bố trí, triển khai 762 lượt tổ công tác với hơn 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát hơn 34.000 phương tiện, lập biên bản xử lý 2.034 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt 6,6 tỷ đồng.

Cảnh sát đã tước 69 GPLX, trừ điểm GPLX của 182 tài xế, tạm giữ 2 ô tô, 727 mô tô và 183 xe máy điện.

Đại diện Phòng CSGT Hải Phòng cho biết, trong số các tài xế vi phạm, có 830 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 343 trường hợp điều khiển vượt quá tốc độ, 109 trường hợp dừng đỗ sai quy định.

Bên cạnh đó, hàng trăm tài xế khác không đội mũ bảo hiểm, đón trả khách sai quy định, đi sai phần đường, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không có GPLX…