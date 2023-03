Bình Dương và Bình Phước hợp sức triển khai đường cao tốc hơn 17.000 tỷ đồng

TPO - Gia đình tẩm thuốc diệt chuột vào bim bim để bẫy chuột nhưng do bất cẩn nên bé gái 6 tuổi đã ăn nhầm gây ngộ độc phải nhập viện cấp cứu.

TPO - Sáng 2/3, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Trung tá Cù Quốc Thắng giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh.