Bình Dương: Sập mái tôn nhà xưởng, một nhân viên tử vong

TPO - Sau khi rơi từ trên mái tôn xuống đất, nam nhân viên công ty gỗ ở Bình Dương tử vong tại chỗ.

Chiều 6/7, đại diện Công an TP.Thuận An (Bình Dương) cho biết, đơn vị này đang điều tra, làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong trong nhà xưởng một công ty đóng trên địa bàn phường Vĩnh Phú.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, trưa cùng ngày, công an địa phương tiếp nhận tin báo về việc xảy ra vụ chết người chưa rõ nguyên nhân tại nhà máy Công ty LGFURNITURE (chuyên sản xuất nội thất gỗ), đường Vĩnh Phú 27, khu phố Tây, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Ngô Thế T. (49 tuổi, quê tỉnh Thanh Hoá), là nhân viên của công ty nói trên.

Làm việc với công an, những người liên quan và nhân chứng tại hiện trường cho biết, lúc khoảng 9h sáng cùng ngày, ông T. leo lên mái tôn nhà xưởng công ty (cao khoảng 5m) để sửa mái tôn do bị mưa dột.

Trong lúc đang sửa thì mái tôn bị sập làm ông T. rơi tự do xuống đất và tử vong tại chỗ. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP.Thuận An đã đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Công ty LGFURNITURE do ông Lê Gia Ngo (33 tuổi, ngụ TPHCM) làm chủ, hoạt động từ tháng 11/2021 đến nay. Nhà xưởng Công ty này có diện tích 800m2.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.