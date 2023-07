Hai xe máy đối đầu khiến 3 người thương vong

TPO - Trong lúc lưu thông trên đường, 2 chiếc xe máy đối đầu nhau rất mạnh khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Ngày 5/7, lãnh đạo UBND xã Thanh An (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy làm 3 người thương vong.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 6h35’ một người đàn ông điều khiển xe máy mang BKS 38C1-354.xx đi trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ Hà Tĩnh qua Nghệ An. Khi đi đến đoạn giáp ranh giữa xã Ngọc Lâm và xã Thanh An (Thanh Chương), chiếc xe này xảy ra va chạm đối đầu với xe máy wave do 2 vợ chồng ông Lô Văn T. và bà Lương Thị L. (trú xã Ngọc Lâm, Thanh Chương, Nghệ An) điều khiển.

Vụ va chạm cực mạnh khiến ông T. tử vong tại chỗ, bà L. và người đàn ông đi xe máy còn lại bị thương nặng.

Phát hiện sự việc, người dân lập tức gọi xe cứu thương đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT, Công an huyện Thanh Chương đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.