'Bọt trắng lạ, mùi hôi nồng nặc' xuất hiện khi mưa ngập ở Đồng Nai

Hàng chục hộ dân phường Hóa An (TP Biên Hòa, Đồng Nai) thường xuyên bị ngập nặng sau những cơn mưa lớn. Đặc biệt là hiện tượng "bọt trắng lạ, mùi hôi nồng nặc" nổi trên mặt nước, tràn vào khu dân cư.

Ngày 30/6, UBND phường Hóa An, TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đã có báo cáo gửi Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn TP Biên Hòa về việc hàng hàng chục hộ dân trên địa bàn bị ngập nặng sau những trận mưa lớn những ngày gần đây.

Theo báo cáo, có khoảng 60 hộ dân sinh sống dọc theo Rạch Cái Cầu (người dân đây gọi là suối Xiệp) liên tục hứng chịu nước ngập tràn vào nhà.

Cụ thể, sau cơn mưa lớn, nước theo dòng suối bắt nguồn từ TP Dĩ An (Bình Dương) đổ về, người dân ở đây trở tay không kịp khiến nhiều tài sản bị ngập và cuốn trôi. Đặc biệt, dòng nước từ con suối này có bọt trắng nổi trên mặt nước, mùi hôi bốc lên nồng nặc tràn vào khu dân cư tổ 22C, 22D và 22Đ thuộc phường Hóa An.

Một số người dân ở đây cho biết, dòng suối này vốn chảy ngang qua Khu công nghiệp ở TP Dĩ An (Bình Dương) nên nghi ngờ dòng nước có bọt trắng xóa “bất thường” này là do doanh nghiệp xả thải trộm khi trời mưa theo dòng suối. Nhiều người dân, nhiều công nhân ở đây phải đi tìm thuê phòng trọ mới để tránh ngập khi trời mưa lớn.

“Chúng tôi thấy cảnh này thường xuyên, mưa ngập không sao mà thấy nước bọt này tối đến ai cũng bị ngứa chân”, chị Hằng, một người dân ở đây cho biết.

Theo lãnh đạo UBND phường Hóa An, một trong những nguyên nhân gây ngập khu vực này là do dự án nạo vét dòng suối Xiệp đoạn qua phường Hóa An và Bửu Hòa chưa được thực hiện.