Bình Dương: Công nhân về quê ăn Tết vé 0 đồng, ở lại mua hàng miễn phí

TPO - Vào dịp Tết Nguyên đán, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được tặng vé miễn phí về quê, người ở lại được mua sắm tại các “Phiên chợ 0 đồng”. Việc quan tâm đến công nhân lao động, giúp tỉnh Bình Dương giữ chân được nguồn nhân lực sau kỳ nghỉ Tết kéo dài.

Ngày 9/11, đại diện Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương cho biết, kế hoạch tổ chức phương tiện đi lại cho người lao động (NLĐ) trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đã được các công đoàn cơ sở (CĐCS) triển khai đến toàn thể công nhân lao động trên địa bàn.

Nhiều vé tàu, xe 0 đồng

Tết năm nay LĐLĐ tỉnh Bình Dương sẽ trích từ nguồn kinh phí công đoàn tỉnh hỗ trợ 1.000 vé tàu, Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ 450 vé tàu cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê. Thời gian khởi hành tàu dự kiến vào các ngày 23-25/1/2025 (tức ngày 24-26 tháng Chạp âm lịch).

Ngoài vé tàu, sẽ có 80 suất vé máy bay cho công nhân lao động về quê. Tiêu chí lựa chọn xét duyệt “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2025” là những trường hợp gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lao động sản xuất giỏi và có ít nhất từ 3 năm chưa về quê đón tết.

Song song đó, LĐLĐ tỉnh Bình Dương chỉ đạo từng công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở, đơn vị xem xét nguồn kinh phí, vận động thêm sự hỗ trợ của các doanh nghiệp chung tay tổ chức “Chuyến xe Xuân” đưa đón NLĐ về quê đón tết như mọi năm.

Bên cạnh tổ chức hỗ trợ phương tiện đi lại, LĐLĐ tỉnh Bình Dương cũng có kế hoạch chăm lo chu đáo cho toàn thể đoàn viên, NLĐ ở lại đất khách đón Tết.

Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương - cho biết, dịp Tết, công đoàn sẽ thực hiện chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” gắn với một số hoạt động như “Chợ Tết Công đoàn năm 2025”. Cùng với đó là tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà, chúc tết đoàn viên, NLĐ, nhất là NLĐ còn khó khăn, thu nhập thấp, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, bị tai nạn lao động, thiếu việc làm, mất việc làm, bị nợ lương, thưởng.

8 năm mới được về quê 2 lần

Quê ở tỉnh Nghệ An, chị Trương Thị Mai vào TP. Dĩ An làm công nhân cho công ty may mặc hơn 8 năm nay. Những năm trở lại đây, doanh nghiệp gặp khó khăn, thu nhập giảm, nhưng chị Mai vẫn bám trụ lại vì xem nơi đây là quê hương thứ hai.

“Những lúc cảm thấy bế tắc, muốn quay về quê nhưng vẫn cố bám trụ. Tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên luôn quan tâm đúng lúc, hỗ trợ nhu yếu phẩm, tiếp sức cho chúng tôi rất nhiều. Có lẽ đây là lý do giữ chân tôi lại đến thời điểm này nơi đất khách”, chị Mai chia sẻ.

Trong khi đó, anh Đại Nghĩa (quê Vĩnh Long) đang ở trọ tại phường Khánh Bình (TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) cho biết, anh làm công nhân tại một công ty gỗ đóng trên địa bàn TP. Tân Uyên. Giữa năm nay, công ty gặp khó khăn, nợ lương, phải tạm ngưng hoạt động.

“Lúc đó hằng trăm công nhân đang chưa biết phải làm gì thì được cơ quan chức năng đến hỗ trợ nhu yếu phẩm và giới thiệu làm việc tại một công ty cùng lĩnh vực đang cần lao động. Tôi làm việc tại Bình Dương hơn 5 năm, vào mỗi dịp tết, công nhân đều được tặng quà, vé tàu xe về quê miễn phí”, anh Nghĩa cho hay.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán 2024, các cấp công đoàn vận động hỗ trợ 27 tỷ đồng để mua vé tàu, xe, máy bay đưa NLĐ về quê đón tết; phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ cùng cấp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho NLĐ khó khăn và tổ chức các phiên chợ “0 đồng”.