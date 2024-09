Bình Định hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho 'nhóm tàu nguy cơ vi phạm cao'

TPO - Công an tỉnh Lai Châu điều động Thượng tá Nguyễn Văn Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Nậm Nhùn; điều động Thượng tá Khoàng Văn Thương - Trưởng Công an huyện Nậm Nhùn, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Phong Thổ.