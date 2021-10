Biển nước bủa vây hàng nghìn ngôi nhà ở miền Trung

TP - Theo Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, trong những ngày qua do mưa lớn kéo dài gây ngập lụt cục bộ tại một số khu vực trũng, thấp ven sông các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế.

Cụ thể, hiện tỉnh Quảng Bình có 33 xã/2.232 hộ ngập lụt trong đó, riêng huyện Lệ Thủy có 20 xã /1.683 hộ; Quảng Ninh có 6 xã/275 hộ; Bố Trạch 4 xã/274 hộ ngập từ 0,2m-1,2m. Tỉnh Quảng Trị có 15 xã bị ngập từ 0,5-2m. Trong đó, huyện Đakrông 10 xã, huyện Hải Lăng 3 xã, Vĩnh Linh 2 xã. Tỉnh Thừa Thiên - Huế có 54 xã ngập lụt, trong đó 6 xã ven sông Bồ, sông Ô Lâu, huyện Quảng Điền có 3 xã; huyện Phong Điền 3 xã.

Ngoài ra, còn 3 xã ven sông Yên huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cũng chìm trong “biển nước”.

Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, từ tối 18 đến ngày 19/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa. Cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Mưa to khiến lũ trên nhiều sông ở Trung Bộ đang tăng mạnh, vượt mức báo động (BĐ). Mực nước sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 3,05m, trên BĐ 3: 0,35m; dự báo đạt đỉnh ở mức 3,2m, trên BĐ 3: 0,5m.

Lũ các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã đạt đỉnh ở mức BĐ1 đến trên BĐ 2. Riêng sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Bồ (TT.Huế), Vu Gia (Quảng Nam) ở mức BĐ3.

Hiện có 69 hồ thủy điện khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên điều tiết qua tràn. Do mưa lớn kéo dài, đến nay có 1.950/2.590 hồ tại các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Nam và Kon Tum, Gia Lai đã đầy nước.

Mưa lũ đã làm 3 người chết, 3 người mất tích; 65 căn nhà bị tốc mái và khoảng 2.004 ha lúa, 378 ha hoa màu, 19 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập úng, hư hại. Mưa lũ cũng khiến 44 vị trí trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, ách tắc.