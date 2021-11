Bí thư TPHCM: Kiểm soát một thành phố hơn 10 triệu dân thì phải sử dụng công nghệ

TPO - Ngày 4/11, UBND xã An Đồng (huyện An Dương, TP Hải Phòng) cho biết, địa phương vừa ghi nhận 5 người trong một gia đình thuộc diện nghi dương tính SARS-CoV-2. Xã An Đồng đã yêu cầu trường tiểu học cho học sinh lớp 4A5 và lớp 2A6 tạm thời nghỉ học.