Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An: 'Thường xuyên đổi mới, tạo bản sắc riêng cho thanh niên'

TPO - Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị cần quan tâm công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, phong trào Đoàn phải có trọng tâm, trọng điểm, tạo bản sắc riêng cho thanh niên Nghệ An.

Cần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ hơn trong phong trào Đoàn

Sáng 21/12, ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo UBND, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy cùng đại diện các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh.

Mở đầu buổi làm việc, anh Lê Văn Lương - Ủy viên BTV T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An đã báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027; Dự thảo Kế hoạch của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 39 T.Ư của Bộ Chính trị.

Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 35 đơn vị Đoàn cấp huyện trực thuộc (gồm 21 huyện, thành, thị Đoàn; 9 Đoàn trường Đại học, Cao đẳng; 3 đơn vị Đoàn lực lượng vũ trang; 2 Đoàn khối các cơ quan tỉnh, khối doanh nghiệp tỉnh) với 896 cơ sở Đoàn, 7.899 chi đoàn, 132.526 đoàn viên.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành và xã hội, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, xung kích, sáng tạo, triển khai các phong trào, chương trình tích cực, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi, đặc biệt là giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa. 3 phong trào hành động cách mạng của Đoàn là "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" được triển khai đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ với 11 chỉ tiêu vượt và đạt.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh tổ chức được 7 công trình thanh niên cấp tỉnh, 204 công trình thanh niên cấp huyện, 3.227 công trình, phần việc thanh niên cơ sở với tổng giá trị làm lợi hơn 40 tỷ đồng; 1.897 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai; toàn tỉnh có 3.102 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đã đặt nhiều câu hỏi cho các Trưởng Ban của Tỉnh Đoàn và Đoàn cơ sở địa phương để làm rõ về các hoạt động của cán bộ Đoàn. Như vấn đề cán bộ đoàn đi cơ sở, làm sao để gắn bó với cơ sở?; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đoàn; việc thực hiện 3 phong trào hành động cách mạng; khó khăn trong việc tập hợp đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu báo cáo thêm về những chương trình Tỉnh Đoàn đã phối hợp với các sở, ngành và kết quả thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Giáo dục, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và các sở ban ngành đánh giá cao những hoạt động, chương trình phối hợp mà Tỉnh Đoàn Nghệ An đã làm được trong thời gian qua. Nhiều chương trình phối hợp có hiệu quả, sáng tạo, phát huy được tinh thần xung kích của tuổi trẻ, thanh niên.

Tại buổi làm việc, vấn đề sắp xếp, giải thể các Tổng đội Thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh cũng được đưa ra thảo luận, phân tích.

Về vấn đề này, ông Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đặt vấn đề, cần thiết có Ban chỉ đạo về vấn đề sắp xếp, giải thể các Tổng đội Thanh niên xung phong và phải thận trọng, làm theo quy trình. Vì vấn đề này còn liên quan đến đất đai, gắn liền với đó là tài sản công.

Ông Lê Đức Cường - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An trình bày ý kiến nên giao các đơn vị Tổng đội Thanh niên xung phong về các địa phương quản lý. Đối với cán bộ tại các Tổng đội thì bố trí về các sở, ban ngành hoặc cấp huyện, cấp xã. Vấn đề này cần phải có sự vào cuộc, trách nhiệm của các cơ quan được giao nhiệm vụ, đặc biệt là Ban cán sự Đảng.

Tạo bản sắc riêng cho thanh niên Nghệ An

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn ngang tầm nhiệm vụ. Phải làm hết mình, tận tụy, gắn bó, chia sẻ, không ngại gian khó. Cần chú trọng đổi mới tư duy, làm mới các phong trào. Phải trăn trở, suy nghĩ khác biệt, đổi mới sáng tạo, nghĩ ra việc khác, cách làm mới chứ không theo lối mòn cũ.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An lưu ý, các phong trào Đoàn cần phải có trọng tâm, trọng điểm, tạo ra bản sắc riêng cho Nghệ An. Để làm được như vậy, yêu cầu các tổ chức Đoàn phải khác đi, phải chọn việc để làm. Cần lấy yếu tố đặc biệt, riêng có là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh để triển khai việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hiệu quả, có sức lan tỏa. Nghệ An là đất “địa linh nhân kiệt”, “đất phát nhân tài”. Đoàn phải biết quy tụ những gương mặt từng là đoàn viên, thanh niên xuất sắc tiêu biểu của xứ Nghệ để tạo ra những hiệu ứng, truyền cảm hứng cho tuổi trẻ.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu các tổ chức Đoàn cần nghiên cứu, sử dụng tối đa, triệt để và hiệu quả mạng xã hội, Facebook, TikTok, ứng dụng một cách hiệu quả nhất trong công tác Đoàn; Xây dựng hội chợ việc làm online cho đoàn viên thanh niên; làm kênh bán hàng riêng của thanh niên về các sản phẩm OCOP; Tập trung xây dựng, mở rộng, phát huy vai trò nòng cốt các thành viên Hội Liên hiệp Thanh niên như: Hội thầy thuốc trẻ, Hội doanh nhân trẻ, Hội đồng đội chăm lo cho thiếu nhi… để có hoạt động lan tỏa rộng khắp, mọi ngóc ngách, mọi đối tượng; xây dựng được những nhân tố ưu tú, lan tỏa.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cũng định hướng giải quyết đối với các kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn như sắp xếp, bố trí công việc cho cán bộ Đoàn; tăng cường kết nối, gặp gỡ doanh nhân, doanh nghiệp thanh niên Nghệ An trong cả nước để kêu gọi các nguồn lực, thu hút nguồn nhân lực cao trở về đóng góp quê hương…