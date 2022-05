Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nói về việc xử lý cán bộ liên quan vụ Việt Á

TPO - Do mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay, nhiều tuyến đường ở thành phố Bắc Giang ngập sâu trong biển nước.

TPO - Hai công ty ở Quảng Nam vừa bị xử phạt hành chính hàng trăm triệu đồng do xây công trình không có giấy phép.

TPO - Ông Phan Lê Huy, Hiệu trưởng trường THCS Phú Long (TP Thuận An, Bình Dương) bị kiểm điểm, hạ bậc thi đua do con trai để lộ đề thi cuối kỳ. Ông Huy cho biết, đã tổ chức thi lại và nhận trách nhiệm về sự cố do con gây ra.