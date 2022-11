Bí thư Thành ủy TPHCM: Lực lượng công an phải bắt kịp tốc độ phát triển, đáp ứng yêu cầu trên mặt trận mới

TPO - Trong bối cảnh diễn biến thời cuộc hiện nay, ông Nguyễn Văn Nên nhìn nhận, lực lượng công an đối diện với mặt trận mới hết sức phức tạp, do đó phải bắt kịp tốc độ phát triển, nhất là với khoa học công nghệ, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực để đáp ứng yêu cầu trên mặt trận mới.

Ngày 4/11, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá Nghị quyết 12 thể hiện sự toàn diện, chiến lược và có ý nghĩa rất quan trọng, chứa đựng nhiều tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong bối cảnh, yêu cầu, nhiệm vụ mới của đất nước. Nghị quyết thể hiện sự quan tâm sâu sát, hết sức đặc biệt của Bộ Chính trị đối với lực lượng CAND.

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, trong thời gian tới, TPHCM phải phấn đấu quyết tâm thực hiện được các chỉ tiêu Nghị quyết 12 đề ra và nhấn mạnh, nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND trong bối cảnh, tình hình mới đặt ra ngày càng nặng nề hơn, bởi TPHCM là một đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, có vị trí chính trị quốc phòng - an ninh quan trọng của cả nước.

Vẫn theo Bí thư Thành ủy TPHCM, công tác quán triệt, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, trước hết là cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an các cấp.

Theo đó, Bí thư Thành ủy đề nghị tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng hơn nữa Nghị quyết 12 đến các ngành, các cấp, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng công an thành phố; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến người dân để người dân ủng hộ, giúp đỡ và cùng tham gia xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền, đặc biệt là sự giám sát của nhân dân đối với lực lượng CAND. Đảng ủy Công an TPHCM khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị nhằm tập trung nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng. Trong đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng của Công an TPHCM phải là những tổ chức gương mẫu về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xây dựng văn hóa liêm chính trong toàn lực lượng Công an TPHCM gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

