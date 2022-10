Kỷ luật Đảng ủy Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020

Theo đó, Đảng ủy Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020 (giai đoạn 2019, 2020) chưa thực hiện đúng quy chế làm việc của cấp ủy, nguyên tắc sinh hoạt Đảng, công tác cán bộ; không nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong Đảng; không chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát cấp dưới trực tiếp các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trong tố tụng hình sự; xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác phòng, chống tội phạm.

Bên cạnh đó, Đảng uỷ PC02 còn thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý, để cán bộ, đảng viên lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, để xảy ra nhiều vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, có vụ án đã bỏ lọt tội phạm; thiếu trách nhiệm trong điều tra vụ án, bỏ lọt hành vi có dấu hiệu tội phạm.

Mức độ vi phạm của Đảng ủy Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020 (giai đoạn 2019, 2020) là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, của ngành Công an.

Do đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TPHCM đã thi hành kỷ luật Đảng ủy Phòng PC02 nhiệm kỳ 2015-2020 (giai đoạn 2019, 2020) bằng hình thức cảnh cáo.

Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TPHCM đã thi hành kỷ luật đối với đại tá Nguyễn Đăng Nam, trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV05), nguyên Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) và thượng tá Trần Văn Phú, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, nguyên phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM.

Trong thời gian giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, đại tá Nguyễn Đăng Nam được xác định đã vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, vi phạm thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình công tác tổ chức cán bộ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của ngành công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm pháp luật.

Những vi phạm của Đại tá Nguyễn Đăng Nam rất nghiêm trọng. Hậu quả để một số cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, đình chỉ công tác, gây dư luận bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, của ngành công an.

Với những vi phạm trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TPHCM quyết định thi hành kỷ luật với Đại tá Nguyễn Đăng Nam, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Phòng PC02, bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong khi đó, đối với thượng tá Trần Văn Phú với vai trò phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM trong các năm 2019, 2020 đã thiếu kiểm tra, đôn đốc thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, để cấp dưới thực hiện sai và thiếu kiểm tra, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong lãnh đạo, quản lý.

Thượng tá Trần Văn Phú cũng thiếu trách nhiệm trong thực hiện quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trong phòng, chống tội phạm và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; thực hiện không đầy đủ, không đúng quy định về điều tra đối với tội phạm để cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới và cán bộ, đảng viên vi phạm, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu trong xã hội.

Các vi phạm của thượng tá Trần Văn Phú được đánh giá là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, của ngành công an. Do đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TPHCM đã quyết định thi hành kỷ luật thượng tá Trần Văn Phú bằng hình thức cảnh cáo.