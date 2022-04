Bí thư, Chủ tịch xã bị chuyển công tác vì xưởng nấu dầu lậu 4.000 m2 'ẩn' giữa cánh đồng

TPO - Ông Nguyễn Đức - Bí thư Đảng ủy xã Bình Trung bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách; bà Trần Thị Huệ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Trung bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành tại địa phương.

Ngày 18/4, UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, Huyện ủy- UBND huyện đã có quyết định thi hành kỷ luật đối với Bí thư và Chủ tịch UBND xã Bình Trung, do liên quan đến vụ để cơ sở tái chế dầu nhớt không phép hoạt động trên địa bàn, cho đến khi bị công an triệt phá.

Theo đó, ông Nguyễn Đức - Bí thư Đảng ủy xã Bình Trung bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Bà Trần Thị Huệ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Đức và bà Trần Thị Huệ bị kỷ luật do thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành tại địa phương liên quan đến cơ sở tái chế dầu nhớt thải trái phép ở thôn 5, xã Bình Trung.

Ngoài ra, Ban thường vụ Huyện ủy huyện Châu Đức cùng Uỷ ban kiểm tra huyện ủy Châu Đức đã họp và đang xem xét điều động, chuyển công tác đối với ông Đức và bà Huệ, sau khi bị kỷ luật.

Trước đó vào ngày 6/3, ông Nguyễn Tấn Bản - Phó Bí thư Huyện ủy Châu Đức đã ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ của Bí thư Đảng ủy xã Bình Trung đối với ông Nguyễn Đức, để xem xét trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương.

Cùng ngày, ông Hoàng Nguyên Dinh - Chủ tịch UBND huyện Châu Đức đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Trần Thị Huệ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Trung để làm rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương có liên quan đến việc để xảy ra cơ sở tái chế dầu nhớt trái phép trên địa bàn.

Theo đó, ông Nguyễn Đức và bà Trần Thị Huệ bị tạm đình chỉ công tác trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày 7/3.

Trước đó, sau khi Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu triệt phá cơ sở sản xuất dầu DO giả trên cánh đồng thôn 5, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Đức đã làm việc với Đảng ủy, UBND xã Bình Trung. Đồng thời, các cơ quan chức năng của huyện để xem xét sự việc, cũng như làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan.

Như Tiền Phong đã thông tin, vào chiều tối 2/3, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Châu Đức đã đột kích vào cơ sở sản xuất dầu DO giả trên cánh đồng thôn 5, xã Bình Trung, huyện Châu Đức, bắt giữ nhiều đối tượng.

Cơ sở có diện tích khoảng 4.000m2, được quây rào tôn cao từ 2-3m kín mít. Bên trong có 9 bồn chứa dầu thành phẩm màu vàng nhạt với dung tích khoảng 1.000 lít/bồn. Hàng trăm thùng phuy rỗng và các can hóa chất màu xanh để ngổn ngang. Hệ thống máy bơm, ống dẫn nhiên liệu được lắp đặt ngang dọc trong cơ sở.

Thời điểm lực lượng Công an ập vào, trong cơ sở có một xe bồn biển số 60C-354.22 vừa thực hiện xong việc bơm hút dầu thành phẩm và xe cẩu biển số 60C- 261.93 chở hàng trăm bao hóa chất đang đậu trong bãi. Người làm tại cơ sở này đang tất bật vận chuyển các bao hóa chất trên xe xuống chất thành một đống lớn.

Tại khu nấu dầu trong cơ sở, 2 lò nấu dung tích lớn đang hoạt động, ống khói nhả khói đen kịt và bốc mùi hôi nồng nặc. Phía sau có một con mương lớn rộng 3m, dài hàng chục mét, được lót bạt chứa nước để phục vụ việc nấu dầu.

Trong lúc lực lượng Công an đang kiểm tra cơ sở, xe tải biển số 50H- 090.08 chở theo 30 thùng phuy, loại 200 lít/thùng chứa đầy nhớt thải chạy vào. Phát hiện có lực lượng chức năng, tài xế quay đầu xe bỏ chạy nhưng đã bị chặn lại.

Làm việc với cơ quan Công an, những người làm tại cơ sở cho biết, dầu thải mua về sẽ được pha trộn với hóa chất, phụ gia nấu thành dầu DO giả rồi bơm ra các bồn chứa và chờ xe bồn đi tiêu thụ.

Tại buổi kiểm tra, chủ cơ sở nấu dầu chưa xuất trình được giấy phép hoạt động cũng như các giấy tờ liên quan khác. Công an đã lấy mẫu dầu cặn, dầu thành phẩm để giám định, đồng thời lập biên bản, niêm phong nhiều phương tiện, tang vật, đưa những người liên quan về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ.