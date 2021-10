Bị báo chí nước nhà chỉ trích 'thua xa Việt Nam', HLV tuyển futsal Thái Lan rời ghế

TPO - Sau những áp lực, HLV Rakphon Sainetngam vừa xác nhận sẽ không dẫn dắt tuyển futsal Thái Lan nữa. Thay vào đó ông sang châu Âu tiếp tục học việc.

Trên Siam Sports, ông chia sẻ về lựa chọn của mình: "Tôi sẽ rời đội tuyển để sang châu Âu trau dồi kiến thức. Đó có thể là Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha. Tôi muốn biết các đội bóng lớn ở châu Âu làm thế nào để thành công. Kế hoạch đào tạo của họ là gì?".

Đây là một quyết định không thể khác trong tình cảnh hiện tại, dù kể từ khi nhận công việc dẫn dắt đội tuyển futsal Thái Lan, HLV Rakphon Sainetngam cũng để lại ít nhiều ấn tượng tốt với việc giúp đội nhà có vé vào VCK World Cup 2021 tại Lithuania. Ở vòng bảng họ cũng thi đấu ấn tượng, đặc biệt là khiến Bồ Đào Nha, đội sau đó vô địch thế giới, phải vất vả mới có thể giành 3 điểm.

Sainetngam dẫn dắt đội nhà vượt qua vòng bảng, được Siam Sports mô tả là "đạt các tiêu chí đặt ra cho tuyển futsal trong hai lần dự World Cup trước". Nhưng thảm bại 0-7 ở vòng 1/8 trước Kazakhstan đã đá bay tất cả. Đó là trận thua đậm nhất lịch sử FIFA futsal World Cup của tuyển futsal Thái Lan. Mọi thành công trước đó bị xoá nhoà, thầy trò Sainetngam về nước trong sự chỉ trích của báo chí nước nhà.

Họ so sánh trận thua ngoan cường của tuyển Việt Nam trước Nga và cho rằng Thái Lan "đang tụt lại so với Việt Nam, ở cả bóng đá 11 người lẫn bóng đá trong nhà". Do đó, áp lực dồn lên vai HLV Sainetngam. Báo chí xứ chùa vàng cho rằng đây là cái tên không xứng tầm dẫn dắt ĐTQG.

Áp lực càng lớn khi bóng đá Thái Lan dính nghi án doping. Tất cả đã khiến Sainetngam quyết định chia tay sau 1 tháng cân nhắc. Ông chia sẻ thêm: "Tôi sẽ tự trang trải chi phí học tập ở châu Âu trong 2 tháng. Sau đó, tôi cũng muốn học hỏi kinh nghiệm làm việc ở một đội tuyển châu Á, mà có lẽ không phải tại Đông Nam Á. Vì tôi muốn trải nghiệm những kiến ​​thức mới với những vùng miền mới".

Trong bối cảnh đó, các quan chức futsal Thái Lan đang cấp tập tìm người thay thế. Cũng đang rò rỉ thông tin cho rằng Bruno Garcia, cựu thuyền trưởng tuyển futsal Việt Nam, sẽ được bổ nhiệm sau khi ông đã chia tay tuyển Nhật Bản.

Với Sainetngam, nhà cầm quân này vẫn hứa hẹn sẽ trở lại sau khi hoàn tất hành trang ở châu Âu: “Tôi dự định ở lại nước ngoài trong bốn năm để trau dồi kiến ​​thức và kinh nghiệm. Tôi sẵn sàng trở lại ĐTQG Thái Lan một lần nữa nếu có cơ hội. Cho đến lúc đó, tôi tin rằng mình chắc chắn sẽ làm tốt hơn hiện tại”.