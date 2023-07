Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu và chặng đường nâng tầm nhan sắc Việt

Bệnh viện Thẩm mỹ Á Âu vốn là cái tên nổi bật trên thị trường thẩm mỹ trong và ngoài nước. Để có được thành tựu quý giá này, Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu đã trải qua hành trình nhiều năm “Tôn vinh nhan sắc”, nỗ lực không ngừng nghỉ để thực hiện sứ mệnh và khẳng định uy tín thương hiệu của mình.

Á Âu - Những cột mốc đáng nhớ

Bệnh viện Thẩm mỹ Á Âu tọa lạc tại số 32D Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Có diện tích khoảng 2.900 m2, bao gồm 8 tầng và 1 trệt. Bệnh viện sở hữu trang thiết bị hiện đại, hệ thống công nghệ thông tin, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Hãy cùng điểm qua những cột mốc đáng nhớ trong hành trình định vị thương hiệu Bệnh viện Thẩm mỹ Á Âu:

- Năm 2009: Đăng ký giấy phép kinh doanh – Thành lập công ty TNHH Bệnh Viện Á Âu

- Năm 2010: Thành lập Bệnh viện Tư nhân chuyên khoa Thẩm mỹ

- Năm 2014: Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu đánh dấu sự chuyển mình với sự kiện ký kết chuyển giao công nghệ căng da chỉ vàng độc quyền với Tập đoàn L.L.C, Mỹ.

Cũng trong năm 2014, Á Âu bổ sung thêm dịch vụ treo chỉ căng da mặt giúp trẻ hoá da và ngăn ngừa nếp nhăn.

- Năm 2016: Bệnh viện thành lập thêm Khoa Nha Quốc Tế Á Âu

- Năm 2017: Bệnh viện ký kết công nghệ nâng ngực độc quyền với túi ngực B-lite.

- Năm 2017: Bệnh viện ký kết công nghệ nâng ngực độc quyền với túi ngực B-lite. B-lite là túi ngực nhẹ nhất thế giới giúp khách hàng nâng ngực đẹp hơn và thoải mái hơn sau phẫu thuật, được CE Châu Âu chứng nhận an toàn tuyệt đối, thẩm mỹ an toàn vượt trội so với túi ngực thông thường.

- Năm 2021: Top 10 thương hiệu tin dùng Việt Nam nhóm ngành Làm đẹp – Mỹ phẩm – Thời trang

- Năm 2022: Đầu tư hệ thống máy móc mới theo tiêu chuẩn Quốc tế

- Năm 2023: Tiếp tục hành trình kiến tạo hệ sinh thái mới – Nâng tầm nhan sắc Việt.

Những thành tích đáng tự hào của Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu

Nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ, Bệnh viện Thẩm mỹ Á Âu đã đạt được các thành tích và chứng nhận trong nhiều năm liên tiếp: Cúp Vàng Thương Hiệu Việt; Bệnh Viện Thẩm Mỹ Uy Tín; Thương Hiệu Tin Dùng; Cúp Bàn Tay Vàng.

Bên cạnh đó, người thuyền trưởng lèo lái con tàu Á Âu - Bác sĩ Phan Thanh Hào, Viện trưởng Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu được nhiều người biết đến với những giải thưởng danh giá trong ngành: Cúp Bàn Tay Vàng 2 năm liền, chứng chỉ Huấn luyện & Ứng dụng công nghệ Chỉ vàng Gold Thread – USA, chứng chỉ về Thẩm mỹ Y khoa Châu Á Thái Bình Dương tại Singapore, Thái Lan… Bác sĩ Hào thường xuyên tìm tòi, giao lưu với nền y tế trên thế giới để nâng cao kiến thức chuyên sâu về thẩm mỹ, đem về phương pháp làm đẹp tiên tiến và phù hợp với người Việt.

Hơn 100.000+ khách hàng tin tưởng lựa chọn

Bệnh viện Thẩm mỹ Á Âu liên tục cập nhật nhiều dịch vụ mới, hiện đại, tiên tiến nhất nhằm đáp ứng nhu cầu làm đẹp đa dạng của đồng đảo khách hàng trong và ngoài nước. Cho đến nay, Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu đã thu hút được hàng trăm nghìn khách hàng tin tưởng lui đến làm đẹp trên khắp mọi miền của tổ quốc và ngoài nước. Điều này càng khẳng định uy tín và chỗ đứng khó thay thế của Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu trong lòng khách hàng.

Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu đã và đang đồng hành cùng giới hoa hậu, nghệ sỹ, doanh nhân, chính khách, kiều bào trong và ngoài nước trên hành trình thăng hạng nhan sắc như: Hoa Hậu Mai Phương Thúy, Hoa Hậu Ngọc Hân, Siêu mẫu Thúy Hạnh, Diễn viên Ngân Quỳnh, NTK Văn Thành Công, NTK Võ Việt Chung…

Tiên phong trong nhiều lĩnh vực làm đẹp, đặt chất lượng và sức khoẻ của khách hàng lên hàng đầu

Bệnh viện Thẩm mỹ Á Âu tự hào là đơn vị tiên phong khi liên tục cập nhật và ứng dụng thành công nhiều công nghệ làm đẹp mới, giúp nhiều khách hàng “thay đổi diện mạo”.

Đặc biệt, sự kiện ký kết chuyển giao độc quyền Công nghệ Chỉ Vàng Gold Thread – USA từ đội ngũ chuyên gia đầu ngành ở Hoa Kỳ vào năm 2014 giữa Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu và Tập đoàn L.L.C, Mỹ đã đánh dấu 1 mốc son chói lọi trong hành trình “Nâng tầm nhan sắc” của Bệnh viện. Đưa Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu trở thành đơn vị làm đẹp uy tín trong ngành và được đông đảo khách hàng khắp nơi tin tưởng chọn lựa.

Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu còn tiên phong Công nghệ nâng ngực túi ngực B-lite vào năm 2016.

Với phương châm đem lại nhan sắc thăng hạng cho từng khách hàng mà hạn chế nhất việc xâm lấn, hạn chế nghỉ dưỡng lâu dài. Đặt cái Tâm lên trên tất cả, không chỉ có tay nghề chuyên môn cao, bác sĩ Hào luôn tạo cảm giác gần gũi, thân tình. Suốt một hành trình dài hoạt động luôn đặt sự tận tâm, đặt chất lượng dịch vụ và sự chăm sóc khách hàng lên hàng đầu như vậy, nên Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu xứng đáng là nơi gửi gắm niềm tin của phái đẹp trong và ngoài nước.

BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU Email : info@benhvienaau.vn Website : https://benhvienaau.vn/ Hotline : 1900 633030 - 0906.808.864 Địa chỉ : 32D Thủ Khoa Huân, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM. Địa chỉ : 32D Thủ Khoa Huân, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.