Bệnh nhân mang thai 8 tháng ở Thanh Hóa dương tính với bạch hầu

TPO - Sáng 6/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá xác nhận, nữ bệnh nhân mang thai 8 tháng ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa) được xác định dương tính với bạch hầu, không rõ nguồn lây.

Cụ thể, ngày 5/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cùng với Trung tâm Y tế huyện Mường Lát điều tra, xác minh, bệnh nhân nữ Ph.L.M. (SN 2007, địa chỉ ở bản San Cha, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu; thường trú tại tiểu khu Đoàn kết, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát) được chẩn đoán nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu và được chuyển lên khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá cùng ngày để cách ly điều trị.

Kết quả thăm khám bệnh nhân có các triệu chứng: Đau rát họng, không sốt, không ho, không khó thở; vùng lưỡi gà và thành sau họng có nhiều giả mạc màu trắng ngà, bóng, dai, dính chặt; kết quả nhuộm soi hình ảnh vi khuẩn bạch hầu; kết quả nuôi cấy dương tính với vi khuẩn bạch hầu. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh bạch hầu, hiện đang mang thai 8 tháng.

Cũng trong ngày 5/8, đoàn giám sát phát hiện thêm 4 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân có biểu hiện đau họng và 15 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân.

Ông Hoàng Bình Yên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi ghi nhận ca bệnh nghi ngờ, trung tâm đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Mường Lát thực hiện giám sát, điều tra dịch tễ; tiến hành điều tra, giám sát và lập danh sách các trường hợp F1; hướng dẫn xử lý môi trường bằng Chloramin B với nồng độ 0,1% Clo hoạt tính tại khu vực nhà bệnh nhân và các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân. Đối với các trường hợp F1 cách ly tại nhà và theo dõi tình trạng sức khoẻ trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối với ca bệnh xác định. Giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, cách ly và điều trị kịp thời; tiếp tục truy vết các trường hợp F1 với bệnh nhân, lập danh sách, tổ chức cách ly và theo dõi sức khoẻ tại nhà theo quy định.

Theo cơ quan chức năng nhận định, tình hình dịch tại khu phố Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, diễn biến phức tạp do phát hiện ca bệnh không rõ nguồn lây. Ngoài ra, kết quả tiêm chủng vắc xin đầy đủ các năm gần đây của Mường Lát chưa đạt yêu cầu do ảnh hưởng của dịch COVID - 19 và khan hiếm vắc xin có thành phần bạch hầu. Do đó, nếu không kiểm soát tốt sẽ có nguy cơ bùng phát dịch bạch hầu tại huyện Mường Lát.

Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã đề xuất Ban chỉ đạo Phòng chống dịch huyện Mường Lát xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bạch hầu, trong đó tiếp tục truy vết tiếp xúc, vệ sinh môi trường nhà ở bệnh nhân và xung quanh bằng Chloramin B với nồng độ 0,1% Clo hoạt tính...; phân công cán bộ trực tiếp chỉ đạo hỗ trợ giám sát, xử lý ổ dịch theo quy định...